Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ изпреварва реномирани световни висши училища по брой приети статии в конференцията CVPR (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) – това е най-престижният и цитиран форум за компютърно зрение и изкуствен интелект в света.

Както „Аз-буки“ писа, изследователи от INSAIT участват в 16 статии за конференцията, която се провежда от 17 до 21 юни 2024 г. в Сиатъл, САЩ. От програмата на конференцията става ясно, че

българският институт се нарежда пред знакови световни университети,

като „Kеймбридж“, който се представя с 13 публикации, „Корнел“ – 12, „Технион“ (Израел) – 6, и водещия холандски университет „Делфт“ – с 2.

Институтът на Софийския университет се доближава до броя публикации на двата водещи американски университета – „Принстън“ със 17 публикации и „Харвард“ с 20.

Традиционно на конференцията се публикуват някои от най-иновативните проекти в тази научна сфера, а

приемането на материали за нея е изключително трудно и престижно.

Всяка година стотици учени от цял свят кандидатстват за получаване на възможност да публикуват на конференцията, но малцина биват одобрени.

Статиите от INSAIT включват 6 стратегически направления, като изкуствен интелект за разбиране на човешки движения, изкуствен интелект, който разбира видео, снимки и текст едновременно, автономно шофиране, генеративен изкуствен интелект, квантови изчисления за изкуствен интелект, изкуствен интелект за крайни устройства и др.

Чрез INSAIT за първи път от създаването на форума преди 40 години българска научна институция публикува статии на този форум. Освен това сред авторите се записва името на един от най-младите участници в нейната история – единайсетокласничката Рени Паскалева от ПЧМГ в София. Тя става и

първият български ученик, записал името си в най-авторитетната научна конференция за изкуствен интелект и компютърно зрение в света.

Рени Паскалева е съавтор на разработка, която позволява на машините да разпознават и създават по-реалистични изображения на човешки емоции.

Рени е стипендиантка в лятната AI изследователска програма за ученици (STARS) на Института INSAIT. Работи под ръководството на учени от INSAIT и Университета ETH Zurich, като активно се включва в разработването на един от проектите, който впоследствие привлича внимание на световния форум и е приет за публикация.

CVPR (хирш-5, индекс 422) е както най-авторитетният форум в областта на изкуствения интелект в света, така и на четвърто място сред всички научни форуми наред с Nature, The New England Journal of Medicine и Science.