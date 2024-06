Данните, публикувани в актуалния годишен доклад на Journal Citation Reports (JCR) на Clarivate Analytics, показват, че продължава възходящото развитие на научните списания на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ в световноизвестната база данни с научна информация Web of Science за 2023 г.

В платформата са индексирани седем от общо деветте научни списания на Издателството. Докладът проследява резултатите на 44 български списания в една от най-големите бази данни с наукометрични показатели.

През последните няколко години Clarivate Analytics въвежда поредица от промени, насочени към уеднаквяване на покритието на Web of Science Core Collection (WoS CC) и JCR. Това осигурява повече прозрачност на данните, въз основа на които се изчисляват показателите на JCR, и улеснява цялостния анализ на влиянието на научните списания.

След разширяването на Journal Impact Factor (JIF) до всички списания в JCR в актуалния доклад за 2023 г. за пръв път се въвеждат унифицирани класации по предметни категории, които се прилагат за цялото съдържание на JCR. В допълнение на това са приложени

унифицирани JIF класации за 229 от предметните категории,

което позволява оценка на ефективността на дадено списание в контекста на всички списания в неговата категория без значение в кой от индексите на WoS CC е включено.

Списанията, които попадат в някоя от останалите 25 категории, специфични за областите изкуства и хуманитарни науки, не получават квартили въз основа на техния импакт-фактор. В тази връзка,

на четири от списанията на издателство „Аз-буки“ са присвоени квартили (JIF Quartile) за 2023 г.,

съответстващи на придобитите процентили на списанията в съответната предметна категория, изчислени на база импакт-фактор. Останалите три списания, които попадат в някоя от категориите за изкуства и хуманитарни науки, получават рангове, квартили и процентили въз основа на техния Journal Citation Indicator (JCI).

През 2023 г. при списанията „Педагогика“ и „Стратегии на образователната и научната политика“ се наблюдава

почти двойно нарастване на стойностите на импакт-фактор вследствие на увеличения брой цитирания на публикуваните в тях статии.

При останалите издания се запазват непроменени стойностите от 2022 г., което е показател за устойчив интерес към списанията на Издателството.

В същото време, за период от една година са верифицирани

над 250 рецензии в Web of Science, а общият им брой надвишава 1200.

Научните списания на НИОН „Аз-буки“ стриктно следват изискванията на международните бази данни, като част от държавната политика в областта на науката и образованието. Присвояването на DOI идентификатор на научните статии улеснява тяхната откриваемост и увеличава цитируемостта на изданията, а прилагането на двойно сляпо рецензиране гарантира качеството на научните текстове. Всички представени за публикуване ръкописи се проверяват с помощта на специфични инструменти (като StrikePlagiarism) за откриване на сходства на представените материали с други публикации. Издателската етика и правилата за избягване на злоупотреби изцяло се основават на насоките на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics, COPE) и имат за цел поддържането на добри практики и стандарти за етично поведение на всички участници в процеса на публикуване.

Списанията на Националното издателство „Аз-буки“ са включени също така в European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) и се индексират в Central and Eastern European Online Library (CEEOL) и EBSCO. Статиите от тези списания се реферират в Google Scholar, Primo (Ex Libris) и Summon (ProQuest). Планира се и индексиране на изданията в SCOPUS и включване на списанията „Обучение по природни науки и върхови технологии“ и „Професионално образование“ в Web of Science.

Издателството предвижда в бъдеще да отвори архивите на част от списанията си, като продължи да спазва политиката си да публикува текстове без заплащане от страна на авторите.

Название на списанието JIF JIF Quartile JIF Percentile JCI JCI Quartile JCI Percentile Стратегии на образовател‑ната и научната политика 0.4 Q4 19.9 0.21 Q4 19.38 Педагогика 0.4 Q4 19.9 0.11 Q4 11.44 Математика и информатика 0.2 Q4 12.6 0.12 Q4 12.37 История 0.1 Q3 37.0 0.46 Q3 48.65 Български език и литература 0.1 N/A N/A 0.06 Q4 11.07 Философия 0.1 N/A N/A 0.21 Q3 32.77 Чуждоезиково обучение 0.1 N/A N/A 0.06 Q4 11.07

В таблицата са представени резултати от изчисляването за 2023 г. на наукометричните показатели в Web of Science въз основа на данни от JCR

По текста работи Савина Кирилова