Сто и петдесет български ученици от IX и X клас са получили възможността да прекарат една година в американски семейства и да се обучават в местни училища и вече са се завърнали обратно в родината като част от YES алумни общността в България от началото на Програма за обмен на ученици „Кенеди – Лугар“ (Kennedy – Lugar Youth Exchange and Study (YES) program) у нас досега.

Тя е създадена от Конгреса на САЩ през октомври 2002 г. в отговор на събитията от 11 септември 2001 г. Тя е финансирана от Бюрото по образователни и културни въпроси на Държавния департамент на САЩ. В България Програмата започва през 2009 г. и се администрира в партньорство с Държавния департамент на САЩ от консорциум от организации с нестопанска цел, който се ръководи от Американския съвет за международно образование и включва множество организации за настаняване.

„Когато Програмата започна в България през 2009 г., бяха отпуснати стипендии за 6 ученици, след това за 8, после за 10. Постепенно през годините програмата се разрасна и в момента стипендиите вече са 23. Тя е успешна и има добри отзиви за българските деца“, сподели за „Аз-буки“ Йелена Джокович – представител за България на Американския съвет за международно образование.

Кандидатстването за следващия програмен период 2025 – 2026 г. е отворено, като крайният срок е 24 октомври т. г.

Учениците, които искат да кандидатстват, трябва да отговарят на определени изисквания. Те трябва да са родени между 1 януари 2008 и 15 юли 2010 г. към началото на Програмата (15 август 2025), както и да са ученици в IX или X клас тази есен.

Академичните им постижения също са важни. Сред изискванията за учениците са добър или по-висок успех, както и да са изучавали английски език и да демонстрират доброто му владеене.

„Не е необходимо кандидатите да притежават сертификат за владеене на езика. Важен фактор е мотивацията, учениците да имат желание за културен обем и да живеят една година в чужда културна среда“, казва Джокович. Тя дава за пример, че има ученици, които след като научат, че са избрани за участие в Програмата, научават много бързо езика, преди да заминат за САЩ.

Има и няколко миграционни критерия. Желаещите да отидат на едногодишен обмен в Америка, трябва да отговарят на изискванията за издаване на американска виза, да не са прекарвали повече от общо 90 дни в САЩ през последните пет години и да могат да получат международен паспорт.

Голям плюс за кандидатите е, ако са участвали в доброволчески и извънкласни дейности или са помагали в различни инициативи.

При подаването на кандидатурата си учениците трябва да напишат три есета, базирани на личния им опит. Преминават и тест по английски език.

На база на всичко това минават през първи и втори кръг, които са онлайн и се провеждат през септември и октомври. След това научават дали ще бъдат поканени на трети кръг, който е през декември. Тогава отново се разглежда вече подадената кандидатура, провежда се интервю, прави се нов тест по английски език и есета, има и групова дейност. Резултатите стават ясни напролет.

„Ако са постъпили промени в живота на някого от одобрените кандидати, той може да се откаже стипендията и тя да бъде дадена на друг“, допълва Джокович.

След подготвителен семинар одобрените кандидати заминават за САЩ през август 2025 г., където имат тридневен семинар във Вашингтон. След това всеки заминава в своето семейство домакин. Учениците се насочват към различи части на САЩ. А след това и към училище, включват се и извънкласни дейности.

За престоя си получават 200 долара месечна стипендия за джобни, а храната се подсигурява от приемното семейство. Включена е и здравна застраховка.

Представителят за България на Американския съвет за международно образование съветва кандидатите най-напред да проучат всичко за Програмата и да отговорят сами на себе си защо искат да прекарат една година в САЩ. По време на процеса на кандидатстване е важно да покажат мотивацията си да участват в културен обмен в американската образователна система и че могат бързо да се адаптират към новата културна среда, в която ще живеят.

„По време на културния обмен учениците се изграждат като личности, научават се да се приспособяват, как да реагират в трудни ситуации или да обърнат дадена ситуация в своя полза. Научават се да разбират културните кодове на езика, обогатяват се културно. Кандидатите не трябва да имат съмнения за ползите, които могат да извлекат, но е важно да преценят и дали могат да преминат през това преживяване“, отбелязва Джокович.

Дори и да не е изминала годината, стипендиантите могат да се върнат по-рано в България, ако не се чувстват добре в САЩ.

Сред стипендиантите от последно завърналата се група е единайсетокласничката в ГПЧЕ „Симеон Радев“ – Перник, Кристина Начева. Тя научава за Програмата от социалните мрежи. Вниманието ѝ е привлечено от възможността да пътува, и се решава да кандидатства.

„Системата беше добре структурирана и подредена, така че да няма объркване при подаване на кандидатурата. Въпросите, есетата, интервютата също не бяха сложни. Според мен при избора си комисията търси определени качества у човека“, споделя Кристина.

Ученичката, тогава в X клас, е настанена в щата Вашингтон и учи в North Kitsap High School.

Споделя, че обменът я е научил на много: „Когато си в друга държава, въпреки че имаш приемно семейство зад гърба си, ти си сам. И откриваш много неща за себе си, когато се отделиш от познатото и се хвърлиш в напълно непознатото“.

Най-важни за Кристина са новите приятелства, които създава по време на едногодишния си престой в САЩ. Ученичката все още поддържа връзка с младежите, с които се запознава. От тях научава и много за американската култура. Тя, от своя страна, им разказва за родината си. На няколко пъти пред съучениците си също представя страната ни, облечена в българска носия, пее им песни.

В Америка се сблъсква с различна образователна система. В началото на годината съветниците напътстват учениците каква програма да изберат, за да могат да съберат необходимия брой кредити. Наред с физиката, химията и биологията те имат и избираеми часове, които също им носят кредити. Сред тях са фотография, дърводелство, правене на бижута, лидерство, кулинария, бизнес часове.

„Бях сложена в час по маркетинг. В началото мислех, че няма да ми хареса, но след няколко посещения заниманията много ми харесаха. Дори записах още един час към бизнес часовете – финанси“, споделя Кристина.

Записва се и в бизнес клуба Distributive Education Clubs of America (DECA), с който ходят на състезания. На тях участниците и журито имат определени роли и разиграват различни сценарии от реалния живот.

Така благодарение на часовете Кристина научава, че ѝ харесва да се занимава с бизнес, и вече обмисля да продължи обучението си в университет в подобна специалност, а някой ден да открие собствена компания.

Интересни са ѝ и часовете по лидерство. А научените умения използва всеки ден.

И още нещо – открива, че зад Океана всеки ученик спортува.

„Това много ми хареса. Мястото да намериш истински приятели, са спортовете“, категорична е Кристина.

Спортовете са зимни и летни, като нашето момиче тренира съответно тенис на корт и е част от мажоретките. През пролетта минава проби, треньорите я харесват и става част от отбора на мажоретките.

„Ако те вземат в отбора, имаш всеки ден тренировки. Понякога играехме дори и на два мача на седмица срещу различни училища“, обяснява единайсетокласничката.

Ученичката обръща внимание на едно златно правило – ако имаш ниска оценка по някой предмет, нямаш право да бъдеш част от отбор, и автоматично те освобождават: „Това изключително много мотивира учениците да учат и да се стремят към по-високи оценки, защото за тях спортът е важен“.

Първоначално ученичката е настанена в едно приемно семейство, но поради различи гледни точки се налага да се премести.

„При второто семейство се чувствах като у дома си. Те ме приютиха много топло. Бяха декорирали стаята ми, с тях ходихме на много места“, споделя с усмивка Кристина.

Семейството е от майка, баща и три дъщери, като най-голямата е с две години по-голяма от нея, средната е с година по-голяма, а най-малката – с две години по-малка.

„Много обичам второто си приемно семейство, все още се чуваме. Две от сестрите бяха и моите най-добри приятелки, с които правехме абсолютно всичко заедно“, разказва Кристина.

Двете момичета я подтикват да се запише и в хора към училището, от който те са част. С него пътуват и Кристина успява да посети и Канада.

Една от приемните ѝ сестри ще дойде на гости в България за месец, а за следващата година Кристина планира да отиде на дипломирането на най-малката сестра.

От най-добрите ѝ спомени е партито изненада, което семейството прави за рождения ѝ ден. „Бяха скрили вкъщи около 30 човека от мажоретния състав и други от приятелите ми в училище и ми направиха изненада. Това беше изключително готин момент и ме накараха да се почувствам така, сякаш съм част от тяхното семейство“, споделя развълнувано момичето.

При завръщането си у нас Кристина има две възможности – да повтори Х клас или да положи изпит по всеки предмет, изучаван от съученици ѝ у нас. Тя избира втория.

Сега възпитаничката на пернишката гимназия предава натрупания опит и умения в България. За целта е създала група от свои активни приятели.

„В Америка почти всеки тийнейджър доброволства и исках да пренеса тази мотивация в България. Много мои приятели и съученици споделят, че искат да направят нещо, но не могат сами. Използвайки лидерските умения, които усвоих по време на Програмата, организирах няколко човека, с които направихме първото си доброволческо събитие“, обяснява Кристина.

Младежите правят благотворителен маратон за Иво Христов, който е от родния град на Кристина – Радомир, и се нуждае от финансова помощ за лечението си. За тази учебна година имат още планирани проекти. За Хелоуин ще отидат костюмирани в една от детските градини и ще учат деца на думи на английски, ще им дават бонбони, ще играят с тях.

Като организатор на всичко, Кристина споделя с екипа си знанията, които натрупва в САЩ. „Знанието трябва да се предава от човек на човек и така повече хора да разбират и да се включват“, категорична е тя.