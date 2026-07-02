Ивелина СТОЯНОВА*

Преди време в дискусионен форум, в който се обсъждаха предстоящите парламентарни избори, един от дискутиращите написа: „Често ме питат кой ще спечели изборите?“. Правилна ли е пунктуацията в този случай?

Правилото гласи, че въпросителен знак се употребява в края на въпросително изречение. Въпросително ли е обаче изречението в дадения пример?

Нека да направим прост синтактичен анализ. Разглежданото изречение е сложно съставно изречение, което се състои от две прости изречения – главно: Често ме питат (нещо), и подчинено допълнително изречение: кой ще спечели изборите. Макар че подчиненото изречение изразява въпрос и е въведено с въпросителна дума, главното изречение не е въпросително, а съобщително, поради което цялото сложно съставно изречение трябва да завършва с точка.

Ако представим въпроса като цитат, то тогава ще го оформим като отделно въпросително изречение: Често ме питат: „Кой ще спечели изборите?“.

Трябва да се внимава за случаите, когато се предава въпрос, но той е част от съобщително изречение. В тези случаи пунктуацията се оформя по правилата за съобщително изречение: Ще обсъждаме как да подобрим резултатите, Главният въпрос е къде ще ходим през ваканцията, Искам да видя скъпи ли са черешите.

*Д-р Ивелина Стоянова е главен асистент в Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.