Две училища в Кюстендил направиха още една крачка към модерното образование с откриването на нови STEM центрове. Професионалната гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров“ и Основно училище „Проф. Марин Дринов“ вече разполагат с модерно оборудвани пространства, в които обучението ще се основава на практика, технологии и работа по реални задачи.

В Професионалната гимназия по туризъм

новият STEM център съчетава две направления – информатика и готварство.

Учениците ще развиват дигиталните си умения, логическото мислене и креативността, като едновременно с това ще усвояват практически знания и професионални компетентности в областта на кулинарията.

Новите кабинети са организирани така, че обучението да преминава естествено от теорията към практиката. Работата с модерна техника и съвременни методи на преподаване ще насърчава учениците да експериментират, да работят в екип и да развиват умения, необходими за бъдещата им професионална реализация.

Крачка към модерното образование направи и Основно училище „Проф. Марин Дринов“, което откри своя дооборудван STEM център. Събитието беше част от честването на Международния олимпийски ден и съвпадна с два значими юбилея на училищния клуб по приложно колоездене – 40 години от създаването му и 30 години от спечелването на националната титла, която и днес остава сред най-големите спортни успехи на училището.

Празничната програма започна

с традиционно факелно шествие и запалване на олимпийския огън.

Във фоайето на училището беше открита изложба с купи, медали и отличия, представяща историята на клуба по приложно колоездене. Сред специалните гости беше и 90-годишният Пенчо Пенев – първият ръководител на отбора, който сподели спомени за създаването на клуба, международните участия и успехите на поколения ученици.

След церемонията гостите разгледаха обновения STEM център и наблюдаваха практически демонстрации. По думите на директора Божидар Попов учебната база вече разполага с модерна техника и ново оборудване за обучение по роботика, приложно програмиране, математика, физика и природни науки.

Макар и с различен профил, двата STEM центъра имат обща цел – да направят обучението по-практическо, по-ангажиращо и по-близко до реалните предизвикателства на съвременния свят.