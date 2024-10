Преподавателят в катедра „Дендрология“ на Лесотехническия университет в София доц. Момчил Панайотов участва в създаването на статията „Jet stream controls on European climate and agriculture since 1300 CE“, публикувана през септември в едно от най-престижните научни списания в сферата на естествените науки Nature.

Това съобщава на интернет страницата си висшето училище.

Публикацията разкрива влиянието на положението на полярното струйно течение (Jet Stream) върху климатичната обстановка в Европа.

Данните показват, че при по-северно от обичайното положение (положителни стойности на индекс EU JSL) климатът през лятото над Югоизточна Европа се характеризира с високи температури и ниски валежи, докато в района на Северозападна Европа – с по-ниски от обичайните температури и обилни валежи. При по-южно положение на струйното течение ситуацията е обратна.

Благодарение на реконструкция на положението на струйното течение до 1300 г. е установено, че неговото положение е имало съществено значение за екосистемите и живота на хората чрез ефекти върху реколти, пожари, развиване на епидемии и смъртност сред населението.

Реконструкцията е осъществена чрез изграждане на три много дълги хронологии от измерени редици от годишни пръстени от черна мура – 425 измерени проби, покриващи периода 760 – 2015 г. от България, Гърция и Албания, 679 измерени проби от живи и събфосилни дървета от бял бор от Шотландия, покриващи периода 1300 – 2010 г., и 180 измерени проби от европейска лиственица от европейските Алпи, покриващи периода 755 – 2004 г.

Проучването е особено актуално предвид наблюдаваните бързи промени в полярното струйно течение през последните години и неизвестностите, свързани в очаквани изменения в него поради климатичните промени.

Публикацията е със свободен достъп на следния линк https://www.nature.com/articles/s41586-024-07985-x#Ack1