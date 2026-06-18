Народно читалище „Отец Паисий – 1893“ – Велинград, което повече от 130 години е сред най-значимите средища на култура, просвета и обществен живот в региона, се включва в инициативи за насърчаване на обучението на възрастни.

Това стана ясно по време на работна среща по проект „Програма за умения за всички“ (Agenda 4 Skills – 2), на която бяха обсъдени възможности читалището да участва в дейности в подкрепа на ученето през целия живот и развитието на умения, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Със своята библиотечна дейност, художествено-творчески формации, образователни инициативи и културни прояви читалище „Отец Паисий – 1893“ създава много възможности за активно участие и личностно развитие на хора от различни възрастови групи.

По време на посещението си в читалището екипът на

проекта „Програма за умения за всички“

се запозна отблизо с част от дейностите. Сред тях бяха ученически уъркшоп, литературно представяне на книга и репетиция на самодеен хор. Тези инициативи са ярък пример, че ученето не се ограничава до класната стая и не приключва с определена възраст, а може да се случва чрез културата, творчеството, общуването и активното участие в живота на общността, коментира Весела Караянева, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН.

По време на срещата тя представи основните дейности по проекта „Agenda 4 Skills – 2“, насочени към развитието на ключови компетентности и повишаването на участието в различни форми на учене през целия живот.

Бяха обсъдени добри практики и възможности за сътрудничество в подкрепа на местните общности и развитието на уменията на гражданите.

Срещата потвърди значимата роля на читалищата като традиционни, но и съвременни центрове за неформално обучение, социално взаимодействие и създаване на възможности за учене между хора от различни възрастови групи.

Те предоставят достъпна среда за придобиване на знания, развитие на умения, творческа изява и активно гражданско участие, като по този начин допринасят за реализирането на националните и европейските политики в областта на ученето през целия живот.