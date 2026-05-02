Поколения се събират, за да разкажат история – историята на своето училище.

На 28 май 2026 г. НУ „Св. Климент Охридски“ в Кюстендил отбелязва 30 години от създаването си с юбилей, който надхвърля рамките на обикновено тържество.

Замислен като общ празник, той събира на една сцена ученици, учители и родители – днешни и бивши, свързани от едно и също място, оставило следа в живота им.

Изборът на датата не е случаен, тя съвпада с края на учебната година за най-малките ученици и носи естествено усещане за завършеност и ново начало. На същия ден преди три десетилетия е подписана заповедта на тогавашния министър на образованието проф. Илчо Димитров, с която училището е създадено.

Юбилейният спектакъл е на сцената на Общинския театър в Кюстендил – пространство, достатъчно голямо да побере интереса и емоцията. „Спектакълът е мащабен, за да може всички, които желаят, да са част от празника“, съобщава за „Аз-буки“ директорът Евелина Димитрова.

В спектакъла се включват всички ученици, а бивши възпитаници се присъединяват на живо и чрез видеообръщения. Цялото събитие е запомнящо се, изпълнено с топлина и човещина.

Между опита и новото начало

Тридесет години – време, което за едни тежи с натрупан опит, а за други тепърва се разгръща. Като най-младо училище в общината, НУ „Св. Климент Охридски“ носи особен дух, съчетава традиция и динамика.

В учителския екип има хора, които са тук от самото начало. За тях тези години са цяла професионална съдба. За по-младите – възможност да надграждат и да развиват започнатото. Тази приемственост се превръща в едно от най-ценните богатства на училището.

От 2018 г. насам институцията се ръководи от Евелина Димитрова. Тя определя изминалите години като интензивни и наситени със съдържание, време на изграждане на стабилна среда, участие в инициативи и постигане на видими резултати. „Изминали сме сериозен път и сме натрупали опит, който днес ни дава увереност“, казва тя.

Днес в училището се обучават 290 ученици в 12 паралелки. За тях се грижи екип от 25 педагогически специалисти, подкрепени от училищен психолог и логопед. За училище с подобен размер това е сериозен ресурс, който позволява пълноценна грижа за всяко дете. Работи се и с учители по физическо възпитание и английски език, като при по-големите класове се прилага разделяне на групи – практика, която подобрява ефективността на обучението.

Изборът на родителите

Интересът към училището остава устойчив и ясно разпознаваем. Родителите често правят своя избор предварително, търсейки среда, в която децата им да получат стабилна основа.

Към момента заявленията за I клас са достигнали максималния капацитет – 72, а заявеният интерес е още по-голям. При необходимост се прилага класиране по критерии, тъй като възможностите за прием са ограничени.

Наблюдава се и характерна тенденция – родителите кандидатстват в повече от едно училище, което създава динамика в процеса на записване.

По отношение на възрастта на първокласниците позицията на екипа е ясна, по-добрата подготовка дава по-стабилен старт. В същото време, изборът остава в ръцете на родителите.

„През миналата година имахме 11 заявления на 6-годишни ученици за постъпване в I клас, през тази са две. Успяхме да говорим с родителите: за нас, като членове на училищния екип, не е добре децата да тръгват на 6 години, хубаво е да си имат сериозната, стабилна подготовка, дори и чисто физически“, обяснява директорка Евелина Димитрова.

Инвестиции в средата

През последните години училището последователно обновява своята материална база. Сред най-значимите стъпки е създаването на STEM кабинет, който отваря нови възможности за обучение. Паралелно с това е обособен нов кабинет по английски език, а компютърният е модернизиран.

Училището разполага с три напълно обновени учебни пространства, които позволяват работа в малки групи и индивидуален подход. Това се допълва от обновен физкултурен салон, нов медицински кабинет и оборудване на всяка класна стая с широкоформатен екран.

Към учебния процес се добавят и 14 клуба по интереси, които дават възможност за развитие извън задължителната програма.

Активна е и проектната дейност, включително по Програма „Еразъм+“, която разширява хоризонтите на учениците чрез пътувания и нови образователни преживявания, категорична е директорката Димитрова.

Предизвикателствата зад успеха

Въпреки постигнатото, предизвикателствата остават. Най-голямото от тях не е в работата с децата – тя, по думите на директора, е естествена и вдъхновяваща. По-сложни са ситуациите, в които липсва достатъчно разбиране от страна на родителите, но решението винаги се търси чрез разговор.

Друг акцент е темпото на учебния процес. Учебното съдържание е добре структурирано, но често не достига време за затвърждаване. Това налага по-бързо преминаване през материала, което се компенсира чрез допълнителни дейности –екскурзии, наблюдения и практически занимания.

Успехи, зад които стои желание

Резултатите на учениците са видими и устойчиви. Особено силно е представянето в областта на математиката – включително в Международния турнир „Математика без граници“, откъдето идват златни медали както в индивидуални, така и в отборни класирания.

Тази година 13 ученици достигат до полуфиналния етап на състезанието в Стара Загора, обяснява директорът Евелина Димитрова.

Успехите се допълват от добри резултати в състезания по български език и литература, както и активно участие в конкурси на общинско ниво. Общото между всички тези постижения е, че са резултат от мотивация, а не от принуда – процес, подкрепен и от семействата.

Юбилеят също вдъхновява творчество – конкурс, посветен на 30-годишнината, вече е излъчил своите победители, които предстои да бъдат отличени. „На 20 март имахме обявен конкурс по повод юбилея на тема „Моето училище“. Статутът беше разпратен до всички училища в област Кюстендил, като се включиха ученици от целия регион. Те изпратиха своите творби и комисията вече е определила победителите.

Участниците са много и има отделно класиране за учениците, които са извън нашето училище, и за тези, които са от нашето училище. Ще подсигурим подходящи награди и предстои официално награждаване на учениците. Конкурсът се провежда за втори път, като първият е за 25-годишнината от основаването на нашето училище“, разказва още Евелина Димитрова.

Поглед към бъдещето

Погледът към бъдещето е ясен – развитие, устойчивост и запазване на идентичността.

„Нашето училище е уникално“, казва Евелина Димитрова – убеждение, което се основава не просто на факти, а на усещане за общност.

В основата на тази общност стои едно просто, но силно мото: „Уча се да уча, уча се да знам, уча се да сбъдвам мечтите си!“.

Именно то свързва миналото, настоящето и бъдещето на училището – като нишка, която не прекъсва, а продължава да събира поколения.