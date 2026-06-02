В третото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (International Olympiad in Artificial Intelligence – IOAI) за участие са се регистрирали 103 държави и територии, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Олимпиадата e създадена в България през 2024 г. и вече е втората най-голяма научна олимпиада в света по брой участващи страни.

Провежда се под патронажа на ЮНЕСКО и привлича като партньори едни от най-големите световни технологични компании и университети в сферата на изкуствения интелект. Тази година олимпиадата ще се проведе в Астана, Казахстан, от 2 до 8 август.

Мисията на IOAI е да вдъхновява младите хора да се занимават с наука и по-специално с изкуствен интелект. Нейната цел е да даде платформа на най-добрите ученици в света в тази област да се състезават, обменят идеи и изграждат международни контакти.

Олимпиадата е и част от глобалния диалог за възможностите и етичните предизвикателства пред изкуствения интелект.

България е основател на олимпиадата и първи домакин през 2024 г.,

когато в Бургас пристигнаха рекордните за първо издание 41 отбора от 32 държави и територии от шест континента. На второто издание на олимпиадата – в Китай през 2025 г., участие взеха 61 държави и територии.

Само три години след създаването си развитието на Олимпиадата надминава първоначалните очаквания. Към момента IOAI има акредитирани над 130 държави и територии от общо 193 държави членки на ООН, като 103 от тях вече са регистрирани за участие в изданието през 2026 г. Това превръща IOAI в най-бързо развиващата се международна научна олимпиада в света.

В Международната олимпиада по изкуствен интелект участват ученици, преминали през национални селекционни процедури и избрани сред

най-добрите състезатели в своите държави.

Всеки национален отбор се формира след поредица от състезания, олимпиади и подборни кръгове. Участниците представляват официално своите страни и територии в международната надпревара, съревновавайки се с най-изявените млади таланти в областта на изкуствения интелект от цял свят.

Особено внимание основателите отделят на достъпността и равния достъп до участие. През тази година 40 държави и територии ще получат финансова подкрепа за участие, като броят на подпомогнатите делегации е повече от два пъти по-голям в сравнение с предходната година. По този начин ученици от различни части на света получават възможност да бъдат част от глобалната общност на младите таланти в областта на изкуствения интелект.

Ключов елемент от развитието на олимпиадата е и инициативата IOAI Global AI Talent Empowerment (GAITE). Тя е създадена, за да подпомага държави и територии с ограничен опит в международните научни олимпиади и да ги подготви за пълноценно участие в основното състезание.

Програмата предлага адаптиран състезателен формат, обучителни ресурси и подкрепа за изграждане на национални системи за подбор на ученици. Целта е повече държави да развият собствена култура на олимпиадите по STEM науки и изкуствен интелект и постепенно да се присъединят към основната олимпиада на равни начала.

За да подкрепи глобалното развитие на образованието за изкуствен интелект, IOAI изгражда и цяла екосистема от регионални олимпиади – Африканска олимпиада по изкуствен интелект (AOAI, https://africa-oai.org), проведена за първи път в Тунис през 2026-а, Азиатско-тихоокеанска олимпиада по изкуствен интелект (APOAI, https://apoai.org, с първо издание в Китай), Европейска олимпиада по изкуствен интелект (EOAI), чието първо издание ще се проведе в Сърбия през 2027-а, и Олимпиада по изкуствен интелект за Северна и Южна Америка.

Паралелно с тях се организират и редица подрегионални инициативи, които разширяват достъпа до състезания и обучение по изкуствен интелект.

Развива се и научната част на състезанието.

Международният научен комитет на IOAI вече изгражда глобално хранилище от задачи и образователни ресурси, като участващите държави, територии и регионални олимпиади са предоставили свои национални и регионални колекции от задачи.

Основател на олимпиадата е фондация „ЛЕРАИ“, зад която днес стоят Лора Динева, Елена Маринова и доц. д-р Росица Декова. Трите съчетават дългогодишен опит в образованието, олимпийското движение, технологичния сектор, научните изследвания и развитието на изкуствения интелект. Те са двигателите на идеята България да създаде първата в света Международна олимпиада по изкуствен интелект и да постави началото на нова глобална образователна инициатива.

„IOAI тръгна от България и за три години стигна до близо 70% от държавите в света, където живее около 90% от глобалното население. 103 регистрирани държави е рекорд. И вече е факт, че изкуственият интелект вече има своята глобална олимпийска сцена – създадена в България“, посочва Елена Маринова.