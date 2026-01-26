Тази година за първи път в България ще се проведе Национално състезание по изкуствен интелект, от което ще бъде избран разширеният национален отбор на България за участие в Международната олимпиада по изкуствен интелект 2026 (IOAI), съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Националното състезание се организира с решение на Министерството на образованието и науката за учебната 2025/2026 година и в него могат да се включат всички желаещи ученици от VIII до XII клас.

Първият етап ще се проведе на 31 януари от 14 ч. и ще бъде изцяло онлайн. Може да се запишете ТУК

От Сдружението на олимпийските отбори по природни науки съобщават, че финалният етап е планиран за периода 28 февруари – 1 март 2026 г. и ще се състои в Пловдив.

Националното състезание по изкуствен интелект е най-престижният форум за ученици в България,

които проявяват интерес към машинното обучение, обработката на естествени езици и компютърното зрение.

Международната олимпиада по изкуствен интелект (International Olympiad in Artificial Intelligence – IOAI) е основана в България през 2024 г. В дебютното й издание, проведено в Бургас, участват рекордните 41 отбора от 33 държави и територии. По време на второто издание на олимпиадата, в Китай през 2025 г., участие вземат 61 държави и територии.

България участва с два отбора от по четирима ученици,

които тази година ще бъдат определени въз основа на резултатите от Националното състезание по изкуствен интелект.

Националното състезание по изкуствен интелект започва с първи етап (онлайн) на 31 януари от 14 часа. В рамките на два часа участниците ще решават теоретични и практически задачи в специализирана платформа.

Най-добрите 120 ученици от цялата страна ще получат покана за Националния етап, който ще се проведе присъствено от 28.02.2026 г. до 01.03.2026 г.

Домакин на финала ще бъде Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив.

