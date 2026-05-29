Най-добрите училищни проекти, дело на столични ученици, бяха отличени по време на церемония по награждаването на участниците в първото за България регионално STEM състезание. Организатор на тридневния форум, който се проведе в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, е Регионалното управление на образованието – София-град, съвместно с Националния STEM център.

Наградите на призьорите бяха връчени от заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева, началника на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова и директора на Националния STEM център проф. д-р Найден Шиваров.

Във форума участват представители на 30 столични училища.

Те показват своите знания и умения в шест категории. Пет от тях са избрани на базата на направленията, в които се откриваха STEM центровете във всички училища. Това са „3D технологии“, „Зелени технологии“, „Математика и информатика“, Роботика“ и „Природни науки“. По инициатива на РУО – София-град, е добавена и специална категория – „Творческа разработка на тема по избор“, която привлича най-много желаещи. По този начин се включва и изкуството и STEM се разширява на STEAM.

Заместник-министър Таня Панчева поздрави д-р Лилова за идеята за провеждане на състезанието. „Това показва резултата от дългогодишните усилия на Министерството на образованието и науката. Във всяко българско училище има STEM кабинет, който вие, нашите ученици, можете творите, да създавате проекти, да реализирате вашите знания в практиката. Надявам инициативата да се превърне в национална и във всеки регион да има подобно състезание, което след това да има своя национален характер“, каза д-р Панчева.

Тя поздрави участниците за иновативните проекти и решенията, които предлагат на реални проблеми, и отбеляза ролята на техните учители, които ги подкрепят през цялото време.

„Продължавайте да мечтаете и да се развивате. Вие ни показахте как може да изглежда бъдещето. И бъдещето е умно, смело, технологично. И е създадено от децата на София“, заяви още д-р Панчева.

По време на награждаването д-р Лилова отбеляза, че през изминалите дни София наистина се е превърнала в център на иновациите, креативността и смелите технологични решения. „Станахме свидетели на проекти, които не просто показват знания, а променят средата около нас“, каза началникът на РУО – София-град.

Тя сподели, че идеята за форума се заражда спонтанно, когато с ръководителя на Националния STEM център проф. Шиваров участват в откриването на новата технологична среда в 128. СУ „Алберт Айнщайн“. Тогава, вдъхновени от практически проекти, които учениците показват, двамата споделят своите по-големи мечти, свързани със STEM образованието.

„Професорът сподели неговата мечта за STEM олимпиада в България. Аз, като представител на Регионално управление на образованието – София-град, споделих своята мечта в София да се състезаваме в различните STEM категории. Тук се откриха страхотни STEM центрове и трябва да активираме младите умове да се състезават“, разказа д-р Лилова пред „Аз-буки“

Началникът на РУО – София-град, и ръководителят на Националния STEM център проф. Шиваров вече имат идея за развитие на форума.

„За следващата година ще организираме форума по-рано и участниците ще имат повече време да се подготвят. Ще запазим творческата категория, като ще видим и с какво още можем да предизвикаме учениците, така че и представянията им на проектите да бъдат по-добри. Трябва да научим младите да умеят да показват своя труд и да се презентират по начин, по който публиката да разбира техните усилия и творческата им идея и да осъзнават какво е вложено в техния проект“, обяснява д-р Лилова.

Ръководителят на Националния STEM център допълва, че идеята е с откриването на Националния STEM център, следващата година учениците да правят своите проекти на живо.

„Те е ще знаят предварително категорията и темата, по която ще участват, но идеята е да правят проектите си на живо пред публиката и журито“, обясни проф. Шиваров.

Д-р Лилова изрази нарежда столицата да бъде пример и други регионални направления в страната също да организират свои регионални STEM състезания.

Проф. Шиваров сподели, че следващата година планират да се проведат регионални форуми в София, Пловдив, Шумен и Благоевград – там, където се изгражда Националния STEM център и вече са открити регионални STEM центрове.

„Ще организираме регионални състезания, в които ще се съревновават отделните области, а по-догодина ще го направим изцяло национално състезание. Накрая то ще прерасне в STEM олимпиада, каквито вече има в почти всички европейски страни“, обясни проф. Шиваров.

Той посочи, че откриването на националния STEM център навярно ще се случи с началото на учебната година.

По време на церемонията д-р Лилова връчи грамота за училище домакин на първото регионално STEM състезание на директора на 32. СУИЧЕ Нели Костова. Директорът на Националния STEM център проф. д-р Найден Шиваров връчи плакет на началник на РУО – София-град, и грамоти на журито.

Отличените проекти

В направление „3D технологии“ учениците твориха по темата „Органайзер за ученически пособия“. На първо място са представителите на 134. СУ „Димчо Дебелянов“. Второ място печели Професионалната гимназия по телекомуникации, а трето място се присъжда на 140. СУ „Иван Богоров“. Специалната награда в категорията получи 88. СУ „Димитър Попниколов“.

В направление „Зелени технологии“ проектите бяха свързани с темата „Еко къща“. Първа се нарежда Професионалната гимназия по високи технологии „Александър Степанович Попов“. Втори са учениците от 26. СУ „Йордан Йовков“. Трето място в категорията е за 25. ОУ „Д-р Петър Берон“. Специалната награда е за 43. ОУ „Христо Смирненски“

Темата в направление „Математика и информатика“ бе „Компютърна игра: от идея до реализация“. С проекта Mathcraft първо място е за Частно СУ „Питагор“. След тях е Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, а трети са учениците от 118. СУ „Акад. Людмил Стоянов“. Специалната награда отива при 122. ОУ „Николай Лилиев“.

В направление „Природни науки“ младите изследователи експериментират по темата „Биопластмаси“. Първенци са представителите на Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“. Екипът на 20. ОУ „Тодор Минков“ се нарежда втори. Трето място отиде при Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“. Специалната награда е за 134. СУ „Димчо Дебелянов“

Уменията си в направление „Роботика“ учениците показаха с разработки на тема „Робот куриер“. Първо място е за отборът на 25. ОУ„Д-р Петър Берон“. Втори са 122. ОУ „Николай Лилиев“, а трети се нареждат представителите на 128. СУ „Алберт Айнщайн“. Специалната награда е за 122. ОУ „Николай Лилиев“

В специалната категория „Творческа разработка на тема по избор“ първото място е за Професионалната гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ с проекта „Рециклиране и редизайн на соларни панели“. Втори са учениците от18. СУ „Уилям Гладстон“. Отредени са и три трети места – на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, 130. СУ „Стефан Караджа“ и 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“. Специалната награда е за 118. СУ „Акад. Людмил Стоянов“ за проекта „Поливна система“.