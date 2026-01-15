Началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова участва в награждаването на най-добрите спортисти на 166. спортно училище „Васил Левски“ за 2025 г., съобщават от Пресцентъра на МОН.

Възпитаници на училището завоюваха 64 медала от световни, европейски и балкански първенства през миналата година.

Отличието „Спортист номер 1 на годината“ получиха волейболистките Симона Иванова и Димана Иванова, които станаха световни шампионки с националния отбор до 19 години, и състезателката по художествена гимнастика Магдалена Вълкова, спечелила първо място на обръч на световното първенство и златен медал с отбора за девойки. Призовете им връчи заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов.

Началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова връчи отличията за „Спортист номер 2 на годината“ на волейболиста Димитър Добрев и на младия тенисист Александър Василев.

Димитър Добрев е част от мъжкия национален отбор по волейбол на България, който завърши на второ място на световното първенство миналата година.

Александър Василев се изкачи до номер 2 в световната тенис ранглиста за юноши, след като игра финал на US open до 18 г., полуфинал на Уимбълдън и четвъртфинал на „Ролан Гарос“. От негово име приза получи баща му Васил Василев.

Общо 29 спортисти бяха класирани в десетката по 9 вида спорт (волейбол, плажен волейбол, художествена гимнастика, свободна борба, класическа борба, тенис, джудо, самбо, спортна стрелба).

Сред гостите на събитието бяха още Благородна Здравкова – зам.-кмет на Столична община, инж. Кристиян Христов – кмет на район „Подуяне“, Елеонора Лилова – началник на РУО – София-град и други.