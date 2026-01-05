България ще бъде за първи път домакин на Европейската олимпиада по география (EGEO), която

ще се проведе от 28 юни до 2 юли 2026 г. във Варна и курорта „Св. Константин и Елена“.

Новината съобщават от Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който е съорганизатор на престижния международен турнир.

Факултетът обединява усилия заедно с Министерство на образованието и науката, Община Варна, МГ „Д-р Петър Берон“ и Сдружението на олимпийските отборите по природни науки в организирането на XII издание на международния форум, който ще събере най-добрите млади географи на Стария континент.

Европейската олимпиада по география (EGeo) се провежда всяка година в различна европейска страна, обикновено в края на юни. Тя е „подгряващата” преди световното състезание iGeo (Международна олимпиада по география), провеждащо се през юли и август. EGeo е с формат от две състезателни групи – младша и старша.

Това позволява всяка държава да участва с до осем състезатели.

Състезанието се провежда по формата на Международната олимпиада по география и включва задачи, разпределени в рамките на 3 дни – писмен тест, теренна работа и мултимедия.

В най-скоро време ще бъде обявено и допълнение в регламента за провеждането на Националната олимпиада по география и икономика, чрез което ще се посочи и редът за определяне на националния отбор за EGeo, отбелязват от Геолого-географския факултет на Софийския университет.

„Горди сме, че сред нашите студенти са и медалисти от Европейската и Международната олимпиада по география. Всички те ще бъдат доброволци и ще подкрепят провеждането на форума. Убедени сме, че чрез активното ангажиране на Софийския университет в работата с отлични ученици, и по-специално с млади олимпийци, ще допринесем за бъдещето развитие на академичната ни общност“, добавят още оттам.

България участва на Европейската олимпиада по география от 2019 г. През 2025 г. на състезанието в литовската столица Вилнюс българските ученици спечелиха 6 медала – един сребърен и пет бронзови, в конкуренцията на представители от още 15 държави.

Ръководители на отбора бяха бившият олимпийски състезател по география Теодор Костов и учителят по география Димитрина Докимова.