Българската академия на науките удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ президента Илияна Йотова. Тържествената церемония се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.

Управителният съвет на БАН присъди почетното звание на президента „за нейния принос към българистиката, нейната активна подкрепа за разпространението на родното културно наследство, утвърждаването и съхранението на българската духовна идентичност, държавническите ѝ приноси и качеството ѝ на евродепутат, вицепрезидент и президент на Република България и нейното дългогодишно, активно и лично участие в каузите на Академията“.

„Днешният ден е специален и особено важен за нас, учените от Българската академия на науките. Ден, в който сме се събрали, за да отдадем високо и заслужено признание на една забележителна личност, утвърден общественик и държавник, чиято професионална биография съчетава по удивителен начин журналистиката, европейската политика и държавното управление“, заяви в словото си председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева. Тя припомни убедителната подкрепа на Илияна Йотова

за каузи, свързани с българистиката, опазването на Кирило-Методиевата традиция,

съхраняването на културното наследство и утвърждаването на научната дипломация като мост между България и света.

„Убедена съм, че днешното събитие ще остане сред най-значимите моменти в съвременната история на Българската академия на науките“, каза още председателят на БАН.

След връчването на инсигниите на „Доктор хонорис кауза“ президентът Илияна Йотова благодари за високата чест и произнесе академично слово.

„Има мигове, които човек помни всеки ден и ги помни до последния си дъх. Такъв ден за мен е днес – изключително вълнуващ, един от най-важните дни в живота ми“, посочи държавният глава.

По думите ѝ в летописа на всяка държава има институции, които не просто съхраняват миналото, пишат днешния ден, но и чертаят мащабите на бъдещето.

„В България тази институция е БАН. Родена в навечерието на свободата, тя изпреварва възстановяването на държавата ни, за да постави духовните ѝ основи“, каза президентът Илияна Йотова.

Тя отбеляза, че приема титлата „Доктор хонорис кауза“ като огромна отговорност. По думите ѝ тя е символен акт на приобщаване към делото и заветите на поколенията, изградили БАН, към блестящите умове, написали златните страници на българската академична мисъл и създали уникалния български принос към развитието на човечеството и световната цивилизация.

„С основание се гордеем, че най-старата ни общонародна институция е именно Българската академия на науките“, акцентира в словото си президентът.

Държавният глава припомни ролята на далновидните първооснователи на Българското книжовно дружество и най-първата му задача – да носи всеобщо просвещение и напредък сред българския народ. Илияна Йотова заяви, че

България има своя доказан потенциал да бъде двигател, а не просто ползвател на знание, технологии, процеси.

„Със своя безспорен авторитет, с научния си капацитет Българската академия на науките е призвана да осъществи на практика този потенциал. Да имаме Академия на световно ниво, не е просто въпрос на престиж, а ключов елемент от националната ни сигурност“, посочи тя.

Президентът изтъкна, че ще остане дълбоко съпричастна към всяка инициатива на Академията, ще продължи да се осланя в работата си на нейните анализи и стратегически документи и няма да се умори да подтиква и участва в основополагащия разговор за значението на знанието и науката, защото вижда в него много повече от предпоставка за устойчивост и икономически просперитет.

На тържествената церемония в БАН присъстваха представители на законодателната и изпълнителната власт, академичната общност, Президентството, посланици и медии.