Професиите „треньор по вид спорт“ и „помощник-треньор по вид спорт“ стават регулирани професии. Това реши Министерският съвет с допълнение в Списъка на регулираните професии в Република България, съобщи след заседание на кабинета Правителствената информационна пресслужба.
Промяната е по предложение на Министерството на младежта и спорта. Мотивите са, че регулацията на професиите на помощник-треньор и треньор налага минимални образователни и професионални изисквания, което гарантира, че притежават необходимите знания и умения.
Това е особено важно при работа с деца, юноши и професионални спортисти, където неправилни методи могат да доведат до травми (физически и психически). По този начин ще се защити здравето на трениращите и ще се осигурят безопасни условия в заниманията.
Треньорите носят отговорност за физическата подготовка и безопасност на своите възпитаници.
С решението в действащия Списък на регулираните професии, в който има 82 професии, се включват още две позиции.
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