Първокласникът Николас Хулала от Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава и второкласничката Леа Тодорова от Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж са короновани за Цар и Царица на буквите в десетото юбилейно издание на Международния конкурс по четене на български език за ученици от I и II клас в чужбина „Аз Буки Веди“.
Домакин на надпреварата е Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж, което тази година отбелязва и своята 20-годишнина.
Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ е медиен партньор на събитието.
Отличията на победителите бяха връчени от Милена Димитрова – секретар на президента на Република България по култура, образование и връзки с българите зад граница. Тя прочете и поздравителен адрес от държавния глава Илияна Йотова.
За Властелини на буквите журито отличи първокласника Филип Нистея от Българското неделно училище „Св. княз Борис I“ в Аахен, ФРГ, и второкласника Виктор Стоянов от Българското училище „Христо Ботев“ в английския град Челтнъм.
Титлата „Буквознайко“ получават първокласничката Александра Кохчиева от БНУ „Васил Левски“ в Лийдс, Великобритания, и второкласничката Мина Мария Йоанна Шустер от БНУ „Ран Босилек“ в Брюксел.
Всички участници получиха званието „Пазители на буквите“ – признание за усилията им да съхраняват и развиват българския език далеч от Родината. Към отличието получиха и детски книжки от партньорите на събитието.
„Скъпи деца, тук сте се събрали от различни краища на света. В ежедневието си говорите различни езици. Българският език обаче ви свързва и благодарение на неделните училища днес всички можете да общувате помежду си.“ С тези думи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се обърна към участниците в десетото издание на международния конкурс.
Просветният министър призова децата да продължават да учат с постоянство, да следват всеотдайността на своите учители и да се вслушват в родителите си. „Така ще запазите връзката си с България, ще бъдете граждани на света и горди българи“, каза още той.
Проф. Вълчев връчи плакет на Министерството на образованието и науката на директора на Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж Камелия Конакчиева-Трибулен за нейния принос към съхраняването на българския език и култура сред общността ни във Франция. Той отличи със статуетките „Буквознайко“ и най-малките участници – първокласничката Александра Кохчиева от Българското неделно училище „Васил Левски“ в Лийдс, Англия, и второкласничката Мина Мария Йоанна Шустер от Българското неделно училище „Ран Босилек“ в белгийската столица Брюксел.
Юбилейното издание събра 56 деца от 27 български училища в Белгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Нидерландия, Словакия, Украйна и Франция. Конкурсът се проведе под патронажа на посланика на Република България във Франция Н.Пр. Радка Балабанова-Рулева и с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.
Председател на журито е проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева, а негов заместник – доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова. В състава му участват още писателката Цвета Брестничка и Валентина Стоева – основател на фондация „Детски книги“.
Състезанието премина в три кръга. В първия участниците четоха познат текст от читанката, във втория – непознат текст в проза, а най-добре представилите се достигнаха до третия кръг, където показаха уменията си върху непознат текст в мерена реч. Журито оценяваше правилното четене, произношението, интонацията, спазването на пунктуацията и умението на децата да предават емоцията на текста.
„За първи път в историята на Конкурса присъства действащ министър на образованието и науката. Това е изключително признание за усилията на семействата, учителите и българските училища в чужбина“, сподели пред „Аз-буки“ директорът на училището домакин на надпреварата Камелия Конакчиева-Трибулен. По думите ѝ юбилейното издание е надминало всички очаквания. „Независимо от рекордните горещини в Париж през целия ден виждахме единствено усмивки. С напредването на деня и въпреки високите температури усмивките ставаха все повече“, споделя тя.
Директорът признава, че е имало и деца, които са преживели разочарование, защото не са достигнали до третия кръг или не са спечелили мечтаната корона.
„Радваме се и на тези деца, защото това означава, че са дошли с амбиция да покажат какво могат. Не са равнодушни към четенето и към българските букви“, казва Конакчиева-Трибулен.
По думите ѝ именно богатата съпътстваща програма е превърнала конкурса в истински празник.
„Имаше толкова много емоционални моменти – дефилето на бившите царе и царици на буквите, юбилейната торта и предаването на статуетката на следващия домакин. В двора постоянно кипеше живот – творчески работилници, игри, срещи с писатели, появи се и клоун, който увлече всички деца. Така всяко разочарование много бързо се превръщаше в нова емоция“, разказва тя. Специално внимание обръща и на факта, че децата от осем държави през целия ден са общували помежду си единствено на български език.
„Те нямаха друг общ език. Това показва, че конкурсът не просто изпълнява целите си, а ги надхвърля. Той събира деца от различни държави около българските букви и им дава възможност да създават приятелства“, подчертава директорът.
Според нея голям успех е и силната институционална подкрепа, която Конкурсът получава през тази година.
„Получихме признание от всички наши партньори. Освен министър Георги Вълчев с нас през целия ден бяха и народният представител Елисавета Белобрадова – зам.-председател на Комисията за българите извън страната и член на Комисията по образованието и науката в НС, Милена Димитрова – секретар на президента на Република България по култура, образование и връзки с българите зад граница, изпълнителният директор на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова, членът на Управителния съвет на БНР Димитър Абрашев.
Те всички връчиха специални награди. Това е важен знак за всички български училища зад граница“, казва още Конакчиева-Трибулен.
Освен конкурсната програма организаторите бяха подготвили среща с писателката Цвета Брестничка, книжни щандове, творчески работилници, тематични кътове за снимки, театрални представления, музикална програма и занимания за децата. Финалът на празника бе поставен с изпълнение на ансамбъл „Зора“ – Париж, и обща снимка на всички участници.
По традиция беше предадена и щафетата на следващия домакин. Единадесетото издание на „Аз Буки Веди“ ще се проведе на 26 юни 2027 г. в Дортмунд, ФРГ, а чрез жребий бе определено, че през 2028 г. домакин ще бъде Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в германския град Регенсбург.
Юбилейна парижка награда
Алекс Кехайов – I клас, БУ „Аз Буки Веди“, Кьолн
Даниел Карачобанов – II клас, БУ „Родолюбие“, Норич
Специална награда на изпълнителния директор на ИАБЧ Райна Манджукова
София Бернардо – I клас, „Ян Бибиян“, Мюнстер
Калоян Крумов – II клас, Българско школо „Васил Левски“, Баркинг
Наградите на патрона на Конкурса – посланик Н. Пр. Радка Балабанова-Рулева
Валентина Кожухарова – I клас, „Аз Буки Веди“, Кьолн
Александра Кохчиева – I клас, БНУ „Васил Левски“, Лийдс
Борис Димитров – II клас, НУБЕК „24 май“, Бад Липшпринге
Елена Старирадев – II клас, „Аз Буки Веди“, Кьолн
Медали от основателя на Конкурса
Стефан Антонов – I клас, БНУ „Св. Борис I Покръстител“, Лондон
Матео Волф – I клас, „Ян Бибиян“, Мюнстер
Александър Куцев – II клас, „Ив. Вазов“, Есен
Алек Капралов – II клас, БНУ „Св. Борис I Покръстител“, Лондон
Специална награда на БНР
Калина Бачурова – I клас, БУ „Кирил и Методий“, Париж
Даниел Неделчев – II клас, БНУ „Ран Босилек“, Брюксел
Специална награда на народния представител Елисавета Белобрадова
Кристина Петрова – I клас, БНУ „Ран Босилек“, Брюксел
Мина Мария Йоанна Шустер – II клас, „Ран Босилек“, Брюксел
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