Първокласникът Николас Хулала от Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава и второкласничката Леа Тодорова от Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж са короновани за Цар и Царица на буквите в десетото юбилейно издание на Международния конкурс по четене на български език за ученици от I и II клас в чужбина „Аз Буки Веди“.

Домакин на надпреварата е Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж, което тази година отбелязва и своята 20-годишнина.

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ е медиен партньор на събитието.

Отличията на победителите бяха връчени от Милена Димитрова – секретар на президента на Република България по култура, образование и връзки с българите зад граница. Тя прочете и поздравителен адрес от държавния глава Илияна Йотова.

За Властелини на буквите журито отличи първокласника Филип Нистея от Българското неделно училище „Св. княз Борис I“ в Аахен, ФРГ, и второкласника Виктор Стоянов от Българското училище „Христо Ботев“ в английския град Челтнъм.

Титлата „Буквознайко“ получават първокласничката Александра Кохчиева от БНУ „Васил Левски“ в Лийдс, Великобритания, и второкласничката Мина Мария Йоанна Шустер от БНУ „Ран Босилек“ в Брюксел.

Всички участници получиха званието „Пазители на буквите“ – признание за усилията им да съхраняват и развиват българския език далеч от Родината. Към отличието получиха и детски книжки от партньорите на събитието.

„Скъпи деца, тук сте се събрали от различни краища на света. В ежедневието си говорите различни езици. Българският език обаче ви свързва и благодарение на неделните училища днес всички можете да общувате помежду си.“ С тези думи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се обърна към участниците в десетото издание на международния конкурс.

Просветният министър призова децата да продължават да учат с постоянство, да следват всеотдайността на своите учители и да се вслушват в родителите си. „Така ще запазите връзката си с България, ще бъдете граждани на света и горди българи“, каза още той.

Проф. Вълчев връчи плакет на Министерството на образованието и науката на директора на Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж Камелия Конакчиева-Трибулен за нейния принос към съхраняването на българския език и култура сред общността ни във Франция. Той отличи със статуетките „Буквознайко“ и най-малките участници – първокласничката Александра Кохчиева от Българското неделно училище „Васил Левски“ в Лийдс, Англия, и второкласничката Мина Мария Йоанна Шустер от Българското неделно училище „Ран Босилек“ в белгийската столица Брюксел.

Юбилейното издание събра 56 деца от 27 български училища в Белгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Нидерландия, Словакия, Украйна и Франция. Конкурсът се проведе под патронажа на посланика на Република България във Франция Н.Пр. Радка Балабанова-Рулева и с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

Председател на журито е проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева, а негов заместник – доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова. В състава му участват още писателката Цвета Брестничка и Валентина Стоева – основател на фондация „Детски книги“.

Състезанието премина в три кръга. В първия участниците четоха познат текст от читанката, във втория – непознат текст в проза, а най-добре представилите се достигнаха до третия кръг, където показаха уменията си върху непознат текст в мерена реч. Журито оценяваше правилното четене, произношението, интонацията, спазването на пунктуацията и умението на децата да предават емоцията на текста.

„За първи път в историята на Конкурса присъства действащ министър на образованието и науката. Това е изключително признание за усилията на семействата, учителите и българските училища в чужбина“, сподели пред „Аз-буки“ директорът на училището домакин на надпреварата Камелия Конакчиева-Трибулен. По думите ѝ юбилейното издание е надминало всички очаквания. „Независимо от рекордните горещини в Париж през целия ден виждахме единствено усмивки. С напредването на деня и въпреки високите температури усмивките ставаха все повече“, споделя тя.

Директорът признава, че е имало и деца, които са преживели разочарование, защото не са достигнали до третия кръг или не са спечелили мечтаната корона.

„Радваме се и на тези деца, защото това означава, че са дошли с амбиция да покажат какво могат. Не са равнодушни към четенето и към българските букви“, казва Конакчиева-Трибулен.

По думите ѝ именно богатата съпътстваща програма е превърнала конкурса в истински празник.

„Имаше толкова много емоционални моменти – дефилето на бившите царе и царици на буквите, юбилейната торта и предаването на статуетката на следващия домакин. В двора постоянно кипеше живот – творчески работилници, игри, срещи с писатели, появи се и клоун, който увлече всички деца. Така всяко разочарование много бързо се превръщаше в нова емоция“, разказва тя. Специално внимание обръща и на факта, че децата от осем държави през целия ден са общували помежду си единствено на български език.

„Те нямаха друг общ език. Това показва, че конкурсът не просто изпълнява целите си, а ги надхвърля. Той събира деца от различни държави около българските букви и им дава възможност да създават приятелства“, подчертава директорът.

Според нея голям успех е и силната институционална подкрепа, която Конкурсът получава през тази година.

„Получихме признание от всички наши партньори. Освен министър Георги Вълчев с нас през целия ден бяха и народният представител Елисавета Белобрадова – зам.-председател на Комисията за българите извън страната и член на Комисията по образованието и науката в НС, Милена Димитрова – секретар на президента на Република България по култура, образование и връзки с българите зад граница, изпълнителният директор на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова, членът на Управителния съвет на БНР Димитър Абрашев.

Те всички връчиха специални награди. Това е важен знак за всички български училища зад граница“, казва още Конакчиева-Трибулен.

Освен конкурсната програма организаторите бяха подготвили среща с писателката Цвета Брестничка, книжни щандове, творчески работилници, тематични кътове за снимки, театрални представления, музикална програма и занимания за децата. Финалът на празника бе поставен с изпълнение на ансамбъл „Зора“ – Париж, и обща снимка на всички участници.

По традиция беше предадена и щафетата на следващия домакин. Единадесетото издание на „Аз Буки Веди“ ще се проведе на 26 юни 2027 г. в Дортмунд, ФРГ, а чрез жребий бе определено, че през 2028 г. домакин ще бъде Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в германския град Регенсбург.

Юбилейна парижка награда

Алекс Кехайов – I клас, БУ „Аз Буки Веди“, Кьолн

Даниел Карачобанов – II клас, БУ „Родолюбие“, Норич

Специална награда на изпълнителния директор на ИАБЧ Райна Манджукова

София Бернардо – I клас, „Ян Бибиян“, Мюнстер

Калоян Крумов – II клас, Българско школо „Васил Левски“, Баркинг

Наградите на патрона на Конкурса – посланик Н. Пр. Радка Балабанова-Рулева

Валентина Кожухарова – I клас, „Аз Буки Веди“, Кьолн

Александра Кохчиева – I клас, БНУ „Васил Левски“, Лийдс

Борис Димитров – II клас, НУБЕК „24 май“, Бад Липшпринге

Елена Старирадев – II клас, „Аз Буки Веди“, Кьолн

Медали от основателя на Конкурса

Стефан Антонов – I клас, БНУ „Св. Борис I Покръстител“, Лондон

Матео Волф – I клас, „Ян Бибиян“, Мюнстер

Александър Куцев – II клас, „Ив. Вазов“, Есен

Алек Капралов – II клас, БНУ „Св. Борис I Покръстител“, Лондон

Специална награда на БНР

Калина Бачурова – I клас, БУ „Кирил и Методий“, Париж

Даниел Неделчев – II клас, БНУ „Ран Босилек“, Брюксел

Специална награда на народния представител Елисавета Белобрадова

Кристина Петрова – I клас, БНУ „Ран Босилек“, Брюксел

Мина Мария Йоанна Шустер – II клас, „Ран Босилек“, Брюксел