Близо 300 ученици от 131 образователни институции от цялата страна изпращат свои творби за поредното издание на Националния конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“. Организатори са ЦПЛР – Център за работа с деца, Враца, с директор Лилия Стоева, и местната община, със съдействието на МОН, Националния дворец на децата и РУО – Враца.

Тази година надпреварата е посветена на 150-годишнината от епопеята на Ботевата чета.

В новото издание на Конкурса се включват 91 участници от IV до VII клас с 98 стихотворения и 56 ученици от VIII до XII клас с 67 стихотворения. Общо 75 съчинения изпращат и 72 деца от IV – VII клас, както и 80 гимназисти с 81 есета.

Класирането е дело на жури в състав Яна Кременска – поетеса, зам.-главен редактор на алманах „Околчица“, Соня Дамянова – старши експерт по БЕЛ в РУО – Враца, и Марин Ботунски – журналист, главен редактор на алманах „Околчица“.

В категория „Поезия“ в първа възрастова група (IV – VII клас) победител със стихотворението „Спомен“ е Цветина Иванова (V клас, СУ „Д-р Петър Берон“, Червен бряг). Второто място е за Марина Гондова и Елина Гондова (V клас, СУ „Черноризец Храбър“, Пловдив) за стихотворенията „Живеем в земята на Ботев“. Трети със стихотворението „Заветът на Ботев“ е Стефан Петков (V клас, СУ „Д-р Петър Берон“, Червен бряг).

Във втора група (VIII – XII клас) със стихотворението „Любовта към България“ печели Валерия Вълчева (IX клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол). След нея се нареждат Десислава Кехайова (XI клас, ПГ „Васил Димитров“, Мадан) със „Земята, която ни помни“ и Дарина Рошкова (X клас, СУ „Христо Ботев“, Враца) с „Памет за Ботевата земя“.

В категория „Проза“ (съчинение или есе) в групата (IV – VII клас) първото място със съчинението „Живеем в земята на Ботев“ печели Александра Горчовска (V клас, СУ „Христо Ботев“, с. Търнава, обл. Враца). Второто място с творбата „Живеем в земята на Ботев“ заема Иляйда Мехмед (VI клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Лудогорци обл. Разград), а трети е Стамен Йотов (VI клас, ЧОУ „Св. Седмочисленици“, Ловеч) с „Вълшебните ботуши“.

В групата VIII – XII клас победител с есето „Олтарът на свободата“ е Руслана Иванова (XI клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол). След нея се нареждат Александра Гъргова (XI клас, СУ „Христо Ботев“, Сунгурларе) с есето „Щях ли аз да имам тяхната смелост?“ и Симона Кралимаркова (VIII клас, ПГ „Ген. Владимир Заимов“, Сопот) с „Живеем в земята на Ботев“.

Специалната награда на МОН получава Ирен Николова (XII клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол) за своето есе „Зовът на кръвта“. Призът на Националния дворец на децата отива при Александра Иванова (XII клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол) за есето „Раната на свободата“.

Присъдени са и десет поощрения в двете категории.

Номинираните автори са поканени за литературно четене и официална церемония по награждаването, която се проведе на 29 май 2026 г. от 17,30 часа в Регионалния исторически музей във Враца като част от програмата на традиционните Ботеви дни. Аз-буки