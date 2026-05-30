Националният конкурс „Мадарски конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“ отново събра таланта на стотици деца от цялата страна. За XVIII издание на надпреварата са изпратени 202 творби. Организатори на Конкурса са ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“, Шумен, с директор Боряна Панайотова, местната община, МОН и Националният дворец на децата. Проявата е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

В раздел „Литература“ творбите са оценени от жури с председател проф. д-р Росица Ангелова от Шуменския университет и членове д-р Антоний Димов – БТА, и гл. ас. д-р Красимира Чепишева (Шуменски университет).

В категория „Поезия“ в първа група (I – IV клас) победител със стихотворението „Роден дом“ е Мариела Славчева (УЛК „Сладкодумци“, ЦПЛР – ОДК, Шумен). Втори е Неделчо Неделчев (Ателие за приказки, НЧ „Хр. Ботев“, Бургас), а трета се нарежда Еванджелина Костадинова (ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора).

Във втора група (V – VII клас) победители са Дария Минкова (НЧ „Хр. Ботев“, Бургас) със стихотворението „Сънят на майстора“ и Доукан Джеват (ЦПЛР – ОДК, Шумен) с „Конникът“. Второто място поделят Катрин Стайкова (ОУ „Петко Каравелов“, Асеновград) и Габриела Станкова (НЧ „Хр. Ботев“, Бургас). Третото място е за Ада Ариф Васви (ОУ „В. Левски“, Исперих).

В трета група (VIII – XII клас) за стихотворението „Мечът на скалата“ първо място е присъдено на Стелияна Желязкова (НЧ „Хр. Ботев“, Бургас), следвана от Семих Неджет (СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Венец) и Васил Пощаров (ЦПЛР – ОДК, Шумен).

В категория „Проза“ (разказ, есе) в първа група с разказа „Във всеки сън има зрънце истина“ печели Дилек Исмаил (УЛК „Сладкодумци“, ЦПЛР – ОДК, Шумен). Втори е Неделчо Неделчев (НЧ „Хр. Ботев“, Бургас), а третото място печели Семирихан Джават (ЦПЛР – ОДК, Шумен).

Във втора група първа с разказа „Мадарският конник“ е Габриела Станкова (НЧ „Хр. Ботев“, Бургас) пред Александра Янчева (МГ „Баба Тонка“, Русе) и Ралица Росенова (ЦПЛР – ОДК, Шумен).

В трета група първи са Арсо Александров (ПГТ, Самоков) с разказа „Видението на Кесаря“ и Велислав Василев (ЦПЛР – ОДК, Шумен) с разказа „Не се гаси туй, що не гасне“. Второ място печелят Ирен Ангелова (СУ „Сава Доброплодни“, Шумен) и Виктория Спасова (ПГТ, Самоков), а третото поделят Синем Шукриева (ЦПЛР – ЦУТН, Разград) и Айкут Махмудов (СУ „Н.Й. Вапцаров“, с. Венец).

В раздел „Презентация“ класирането определя жури в състав проф. д.н. Наталия Павлова, д-р Емине Караташ и докторант Севинч Мустан от Факултета по математика и информатика на Шуменския университет.

В първа група призьори са Даниел Върбанов (III клас, ЦПЛР – ОДК, Шумен), Мелин Исмаил (III клас, СУ „Сава Доброплодни“, Шумен) и Еда Кимова (II клас, 2. ОУ „Д-р Петър Берон“, Шумен).

Във втора група на първите три места са класирани Емир Зюлкяр (VII клас, СУ „Васил Левски“, Русе), Теодор Чифлиджанов (VI клас, СУ „Никола Велчев“, Самоков) и Арсений Малевски (VI клас, СУ „Любен Каравелов“, Варна).

И в трета група наградите отиват при Георгия Стоянова (VIII клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол), Мерве Байрям (IX клас, ПГОД „Евридика“, Кърджали) и Серай Рафи (X клас, ЦПЛР, Разград).

В раздел „Рисунка“ творбите са оценени от жури в състав доц. Валентин Кулев, художник, преподавател по рисуване в Шуменския университет, Галина Петкова – художник и арт педагог, Валентина Великова – скулптор и уредник в ХГ „Елена Карамихайлова“, и Ферия Якубова – графичен дизайнер.

В раздел „Рисунка“ в първа група победител е Александра Иванова (VII кл., ЦПЛР, Бургас), следвана от Димитър Димитров (IV клас, СУ „Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш) и Еванджелина Костадинова (IV клас, ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора).

Във втора група награда на Съюза на българските художници – Шумен, получава Дивна Железчева (V клас, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, Бургас). Дружеството на шуменските художници отличава Юндер Ремзи (VII клас, ЦПЛР – ОДК, Шумен). Първото място отива при Азра Адемова (VI клас, СУ „Д-р Петър Берон“, с. Хитрино). Втора е Кристияна Бужева (V клас, школа „Арт Попово“), а трета – Адриана Сопарджиева (VII клас, 3. ОУ „Христо Ботев“, Сандански).

В трета група приз на книжарница „Пегас“ е присъден на Кадер Осман (IX клас, СУ „Д-р Петър Берон“, с. Хитрино). Победител е Стефания Хаджииванова (Х клас, ЦПЛР – ОДК, Шумен) пред Данислав Пъдарев (IX клас, СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново) и Селвер Бейсинова (IX клас, „Арт Попово“).

В раздел „Приложно-декоративно изкуство“ в първа група печели Мариела Славчева (II клас, ЦПЛР– ОДК, Шумен). Нейни подгласници са Емилия Цирова (7 г., ЦПЛР – ЦИКО „София“, филиал „Надежда“) и Йоан Радев (I клас, ЦПЛР – ОДК, Шумен).

Във втора група първи е Георги Петров (12 години, ЦПЛР – ОДК, Каварна), следван от Емануела Стефанова (VI клас, СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица) и Исин Хайредин (13 години, ЦПЛР – ОДК, Шумен).

В трета група победители са Виктория Венкова (Х клас, СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица) и Димитър Данев (IX клас, ПГПСТТ, Ямбол). Втора е Дарина Писарова (X клас, СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица).

В раздел „Компютърна рисунка“ в първа група печели Яна Янкова (10 години, компютърна школа „Вале“, ОНЧ „Заря-1858“, Хасково) пред Никола Иванов (IV клас, ЦПЛР-ОДК, Варна).

Във втора група призьорите са Адел Касим (12 години, КШ „Вале“, Хасково), Лилия Кръстева и Виктория Георгиева (VI клас, ЦПЛР-ОДК, Шумен).

И в трета група на първите три места са класирани Небибе Османова (ХII клас, ЦПЛР-ОДК, Шумен), Хелин Ахмед и Синем Джелилова (XI клас, ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище).

Присъдени са и поощрителни награди в различните раздели и възрастови групи.

Отличените получават своите награди на церемония във Военния клуб – Шумен, а гости на награждаването са областният управител Георги Жеков и кметът на общината проф. Христо Христов. Градоначалникът поздравява участниците и отбелязва, че Конкурсът има изключително важна роля, защото, за да имаме светло бъдеще, трябва да притежаваме историческа памет, която да ни напомня и ясно да заявява кои сме, откъде сме тръгнали и къде искаме да стигнем.