В България се събужда енергията за градивното и е дошло време да покажем истинското лице на страната си. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на дискусията „150 години от Априлското въстание и 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета“, която се проведе в Регионалния исторически музей във Враца, съобщават от Пресцентъра на МОН.

В събитието участваха ученици, учители по история, представители на образователни и културни институции, кметът на Община Враца Калин Каменов, народни представители, областният управител Росен Михайлов, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и др.

Водещ на дискусията бе журналистът Бойко Василев.

Според министър Вълчев разговорът за Христо Ботев и неговите четници не трябва да остава само в миналото, а да помага да намираме решения за предизвикателствата на настоящето. По думите му младите хора, които преди 150 години са поели по пътя към свободата, са имали ясна представа за мястото на България в Европа и са били водени от вярата в бъдещето.

„Тогава една шепа млади хора поеха отговорността да намерят и покажат мястото ни в Европа. Днес отново трябва да направим този избор и да изберем свободата – да бъдем достойни граждани и да градим сами бъдещето си“, каза министърът. Той акцентира и върху

ролята на образованието и семейството за възпитанието на младите хора.

По думите му днешните поколения са различни, но носят огромна енергия за развитие, която трябва да бъде насърчавана и подкрепяна.

„Аз съм оптимист, защото виждам енергията на младите хора. Видях я и днес, когато срещнах хилядите ученици и техните ръководители, които вървят по стъпките на Ботевата чета“, каза още министър Вълчев.

По време на дискусията участниците обсъдиха значението на Априлското въстание и подвига на Христо Ботев и неговите четници за формирането на българската национална идентичност и мястото на България в европейската история.

Журналистът Бойко Василев подчерта, че Априлското въстание не бива да се разглежда единствено през призмата на неговото потушаване, а и като една от големите победи в историята ни.

По думите му то постига основната си цел – да привлече вниманието на Европа към българската национална кауза и да проправи пътя към Освобождението.

Именно образите на Ботев и Батак разтърсват европейското обществено мнение и превръщат българската борба за свобода в значима европейска тема.

Срещата е част от поредица дискусии, организирани от БТА в рамките на инициативата на БТА, БНТ и БНР „14 века България в Европа“. Те започнаха в края на миналата година в Русе и Гюргево и продължиха във Враца, Сливен, Панагюрище и Велико Търново.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев подчерта, че смисълът на поредицата от дискусии е чрез разговор за историята да се търсят уроците, които са важни за днешния ден.

По думите му в тези срещи участват ученици, учители, хора на просветата и журналисти, защото знанието за миналото трябва да бъде разказвано по начин, който помага на обществото да разбира настоящето.

Той отбеляза, че Христо Ботев е бил не само революционер, поет и учител, но и журналист, който чрез думите си е учил българите да мислят за свободата и отговорността.