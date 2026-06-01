ОУ „Отец Паисий“ в Силистра откри изцяло обновената си сграда, съобщават от Пресцентъра на МОН. Основната трансформация на училището е възможна благодарение на проект по процедурата „Модернизация на образователната среда“. Общата стойност на мащабната инвестиция възлиза на близо 1,7 милиона евро по Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Изпълнителната агенция „Програма за образование“.

Средствата са вложени в цялостно обновяване на материално-техническата база, мерки за енергийна ефективност и създаване на съвременни условия за провеждане на качествен учебен процес.

„Училището разполага с база от най-висок клас, която ще даде допълнителна мотивация както на учениците, така и на преподавателите“, каза по време на тържествената церемония кметът Александър Сабанов.

Той подчерта, че инвестицията в образованието е инвестиция в бъдещето на Силистра.

„С реализирането на този проект ОУ „Отец Паисий“ затвърждава позицията си на модерно и конкурентно училище, което отговаря на всички европейски стандарти за съвременно образование, предоставяйки равен достъп и отлични възможности за развитие на младите хора в региона“, каза директорът Галя Илиева.

След официалното откриване на обновената сграда на училището присъстващите разгледаха STEM центъра, оборудван по проект, финансиран със 127 217 евро също по Плана за възстановяване и устойчивост. Центърът включва четири нови кабинета, в които учениците ще изучават математика, природни науки, роботика и киберфизични систем, дизайн и 3D прототипиране.

Сред гостите на събитието бяха началникът на Регионалното управление на образованието Габриела Миткова, общински съветници, както и представители на Обществения съвет и Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий“.