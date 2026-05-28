Елица Янева от Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ в Ямбол е тазгодишната носителка на Голямата награда – пластиката „Полет“, изработена от Ненчо Русев, от Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“. Със своя разказ „Първият, който слезе“ тя печели и първо място в раздела за проза. Дванадесетокласничката вече има поощрителни награди в предходните две издания на надпреварата.

Организатори на Конкурса са Община Бургас, къщата музей „Петя Дубарова“, Регионалното управление на образованието, Министерството на образованието и науката и Националният дворец на децата. В надпреварата, която е част от Националния календар на МОН, участват девойки и младежи от 14 до 19 години. Те се съревновават в два раздела – за поезия и проза, като могат да участват с до 5 стихотворения и до 3 разказа.

Изпратените творби на 157 участници са разгледани и оценени от жури с председател Бойко Ламбовски – поет и публицист, и членове Кристин Димитрова – поет, писател и преводач, Диана Петрова – писател, Мартин Колев – писател, и Елка Стоянова – поет.

Победителите в двете категории на конкурса са обявени на тържествена церемония в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“.

А талантливите млади хора приветства заместник-кметът по култура Диана Саватева.

Първото място за поезия е присъдено на Симеон Иванов от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Варна. За възпитаника на литературен клуб „Касталия“ при ЦПЛР – ОДК, Варна, това е трето поредно отличие след Голямата награда и приза за поезия през 2025 г. и третото III място през 2024-та.

Второ място за поезия е присъдено на Радина Бояджиева (17 г., ЕГ „Христо Ботев“, Кърджали), а третото заема Дея Динева (XII клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол), която преди година бе победител в категорията за проза.

Второто място за проза печели Андреа-Мария Димитрова (XII клас, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Варна), а на трето е класиран Петър Чавдаров (XII клас, Търговска гимназия, Бургас).

Журито присъжда и поощрения в двете категории.

За поезия за отличени Светослав Матев (СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе), Маргарита Спиридонова (ПГЧЕ „Васил Левски“, Бургас), Любена Пеева (СУЕО „Ал. С. Пушкин“, Варна), Юлия Тодорова (Първа ЕГ, Варна) и Деметра Желева (ПГ „Васил Левски“, Ямбол). Номинираните за проза са Мария Дръндарова (44. СУ „Неофит Бозвели“, София), Йоана Василева (МГ „Д-р Петър Берон“, Варна), Селин Халил (ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“, Хасково), Елица Григорова (4. ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, Варна) и Камелия Елкенева (ПГЧЕ „Васил Левски“, Бургас), която получава отличие от РУО – Бургас, и специалната награда на издателство „Либра скорп“ – издаването на първата ѝ книга.

По традиция наградените творби се публикуват в годишния сборник „Петя – пристан зелен“, който се предоставя в електронен и в хартиен вариант.