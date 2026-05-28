Представителите на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в Берковица са победителите в комплексното класиране на финалния етап от Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“. Състезанието се организира от МОН, Националния дворец на децата, РУО – София-област, Главна дирекция „Национална полиция“ – сектор „Пътна полиция“, Съюза на българските автомобилисти, Българския Червен кръст, Националното движение по приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението“ и Община Ботевград.

Домакин в 25-ото издание на викторината е ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Ботевград,

чийто отбор спечели миналогодишната надпревара. Във финалите се включват шест отбора от страната, които представят СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, ОУ „Н.Й. Вапцаров“ – Берковица, ОУ „Патриарх Евтимий“ – Пещера, ОУ „Иван Вазов“ – Смолян, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград, и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – София. Всеки от тях се състои от по четирима ученици от V, VI и VII клас.

Състезанието преминава през 4 етапа – отборно решаване на листовки, викторина и задача на БЧК, подреждане на четири пъзела с пътни знаци и практическа задача за откриване на повреди по велосипед. След оспорвана надпревара победителите от ОУ „Н.Й. Вапцаров“ в Берковица събират 93 точки и изпреварват само с една тима на домакините. Трети, на още една точка финишира отборът на СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе.

Призьорите получават купи и медали, а всички участници – и подаръци, осигурени от организаторите.

Наградени са и отличените в Конкурса за рисунка или плакат на тема „Да запазим децата на пътя“. Класирането в него е дело на жури с председател Светослав Кръстев – СБА и НДПК, и членове Милена Владкова – старши учител в НДД, и Силва Петкова – организатор в НДД.

В надпреварата за рисунка в първа възрастова група (I – IV клас) победител е Паола Асенова (IV кл., ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Ветрен), следвана от Каролина Генадиева (II кл., 2. ОУ „Христо Смирненски“, Берковица) и Ивияна Цолова (IV кл., СУ „Христо Ясенов“, Етрополе).

Във втора група (V – VII клас) призьорите са Симона Костова (V кл., ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Замфирово, общ. Берковица), Иванина Славчова (VII кл., СУ „Отец Паисий“, Самоков) и Николай Стайков (12 г., 4. ОУ „Иван Вазов“, Монтана).

В раздела за плакат победител е Николай Крумов (VI кл., СУ „Отец Паисий“, Самоков) пред Александър Стефанов (VII кл., ОУ „Христо Ботев“, Етрополе) и Пламена Славчева (VII кл., 1. ОУ „Никола Първанов“, Лом). Аз-буки