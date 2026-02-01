В навечерието на 148-ата годишнина от освобождението на Кюстендил ученици от Обединения детски комплекс в града превърнаха учебния процес в живо историческо преживяване. Младите журналисти от клуб „Гласът на ОДК“ заедно със свои съученици от школата по математика направиха образователно пътуване към събитията и личностите, белязали борбата за свобода на Кюстендилския край.

Техният урок по родолюбие се проведе в къщата музей „Ильо войвода“,

където е подредена експозицията „Националноосвободителните борби на населението от Кюстендилския край“.

В автентичната атмосфера на възрожденския дом екскурзоводът Веси Георгиева преведе учениците през шестте музейни зали и ги запозна с експонатите и ключовите исторически събития, които те съхраняват.

Сградата е построена през 70-те години на XIX век и е тясно свързана с личността на Ильо войвода.

В периода от 1878 до 1898 г. именно там живее легендарният борец за свобода, един от дейците на българското националноосвободително движение и командир на доброволческа чета в Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г. След реставрация къщата отваря врати като музей през януари 1981 г.

Основен акцент в експозицията са животът и делото на Ильо Марков – Ильо войвода, както и участието на местното население в Българското опълчение и в освобождението на Кюстендил през януари 1878 г.

Най-силен интерес у учениците предизвикаха двете възстановки на образа на дядо Ильо, неговото облекло и бойно снаряжение. Едната е изработена през 1980 г., а другата – преди шест години, като включва оригинални 150-годишни обувки, автентични оръжия и кобур.

Обиколката разкри и богата художествена колекция от картини и гоблен, посветени на личности и събития от епохата на Освобождението. Сред най-ценните експонати са личният печат на Ильо войвода и неговите оръжия, запазени свидетелства за героичното минало.

За участниците посещението се превърна в запомнящ се урок, в който историята излезе извън страниците на учебника и се превърна в жива памет и личен опит.