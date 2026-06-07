Най-голямото училище в Търговище – Първо СУ „Св. Седмочисленици“, ни посреща със 180 любопитни факта, подредени по стълбите и коридорите. Те са своеобразен разказ за неговия дълъг път във времето. Поводът е специален. През тази година Първо СУ „Св. Седмочисленици“ отбелязва 180 години от началото на своето образователно дело. Докато се изкачваме по стълбите, научаваме любопитни подробности за историята на училището. А срещите с ученици и учители показват, че традицията тук не е просто спомен от миналото, а жива част от всекидневието на учители и ученици.

Днес близо 1200 деца и младежи прекрачват прага на сградата всяка сутрин. Освен че е най-голямото в града, училището е и едно от най-разпознаваемите в областта. Със своите профили по чужди езици, математика, природни науки и предприемачество, с интересния си и богат училищен живот и с високите резултати на възпитаниците си на националните външни оценявания и олимпиади, Първо СУ „Св. Седмочисленици“ продължава да е предпочитан избор за много семейства в града. За историята, успехите и бъдещето на училището разговаряме с директорката Мария Манева.

Историята на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ е неразривно свързана с началото на светското образование в Търговище. Училището е наследник на първото килийно школо в града. По-късно образователното дело се премества в т.нар. Славейково училище, а впоследствие намира своя дом в сегашната сграда край емблематичната Борова гора. През 1863 г. училището получава за първи път името „Св. Седмочисленици“, което носи и до днес. Любопитен факт е, че в България училищата с този патрон са едва три. Другите две са в София и в Пловдив.

По повод на неговата 180-а годишнина през цялата учебна година се реализират различни инициативи. Сред тях са виртуалната изложба „180 лица, носещи духа на училището“, видеопослания на бивши и настоящи възпитаници, родители, учители и общественици, както и множество спортни, образователни и културни прояви.

„Иновацията, която прилагаме в училище, е свързана с ученето чрез преживяване на чужд език. Искаме учениците не просто да учат английски, немски или испански в класната стая, а да ги използват в реални ситуации, да общуват, да търсят информация, да създават проекти и да преживяват езика“, обяснява директорката на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ Мария Манева.

Именно тази идея стои в основата на настоящата им иновация. В нея участват учениците от IX клас, които излизат извън рамките на традиционния урок и прилагат знанията си в реална среда. Посещават културни и исторически обекти, създават филми и постери, работят по проекти и изпълняват различни мисии, при които общуването на чужд език е задължителна част от задачата.

„Целта ни е езикът да бъде използваем. Учениците трябва да могат да го пречупят през разговора и през приложението му в живота“, казва моята събеседничка.

„Св. Седмочисленици“ е сред първите иновативни училища в страната. Преди настоящия проект успешно реализират още две нововъведения. Първото е насочено към учениците в прогимназиален етап, а второто – към най-малките в начален етап на обучение. Тогава децата учат за здравословния начин на живот не от учебниците, а чрез собствения си опит.

„Например проследяваха пътя на хляба – от засяването на житото до готовия продукт. Посещаваха различни места, наблюдаваха процесите и сами откриваха отговорите на въпросите си. Така ученето става много по-смислено за тях“, обяснява Манева.

Същият принцип е пренесен сега в чуждоезиковото обучение. Деветокласниците работят по разнообразни проекти, които ги извеждат извън класната стая. Част от тях посещават Регионалния исторически музей в Търговище, където създават филми и презентации на немски език. Други подготвят постери, снимат видеа или разговарят с хора от града, за да упражняват езиковите си умения в реална среда.

Един от най-интересните примери за учене чрез преживяване е проведената наскоро дейност по Националната програма „Иновации в действие“. По време на гостуването на три училища от страната учениците участват в своеобразно търсене на съкровище на английски език. Смесени в отбори с връстниците си от гостуващите училища, те преминават през различни станции, решават езикови задачи, ориентират се по карта и събират улики, които ги отвеждат до финалната награда.

„Поставихме ученици от чуждоезиковите профили на различни станции в района около училището и Боровата гора. Участниците трябваше да общуват на английски език, да решават кръстословици, да изпълняват различни предизвикателства и сами да намерят съкровището. Беше изключително интересно и забавно преживяване“, разказва директорката.

Част от обучението включва и срещи с интересни личности от различни държави. Наскоро учениците разговарят с успешна бизнес дама, която споделя опита си за изграждането на личен бранд и за възможностите, които предоставя глобалният свят. Разговорът се провежда на английски и руски език, а учениците имат възможност да задават въпроси и да упражняват езиковите си умения в реална комуникационна среда.

„Идеята е учениците да опитат да използват езика в живота. Да преодолеят притеснението си да говорят, да общуват и да разберат, че това, което учат в училище, има практическо приложение“, допълва Манева.

За втора поредна година възпитаниците на Първо училище ще имат възможност да участват и в езикова практика в австрийската столица Виена. По думите на директорката подобни инициативи дават самочувствие на младите хора и ги карат да осъзнаят, че знанията им могат да бъдат използвани навсякъде по света.

В училището се изучават английски, немски и испански език, а профилът „Чужди езици“ е единственият подобен в област Търговище. Именно затова екипът непрекъснато търси нови възможности за развитие на децата и за превръщането на езика в реален инструмент за общуване.

Резултатите не закъсняват. През тази учебна година училището може да се похвали с едно от най-значимите си постижения. За първи път негов възпитаник става част от националния отбор по английски език.

„Рад Валери Георгиев от XI клас се класира на второ място в страната и успешно премина всички етапи на подбора за националния отбор. Това е огромно постижение както за него, така и за нашето училище“, посочва моята събеседничка.

Повод за радост дава и още една ученичка. Четвъртокласничката Хазал Назимова заема първо място в България в ниво Pre-A1 на международното състезание Kangaroo Global Linguistics, организирано сред училищата от мрежата на Кеймбридж.

Успехите обаче далеч не се ограничават само до чуждите езици. В училището активно се развиват спортът, изкуствата и различните занимания по интереси. Близо 40 групи за личностно развитие дават възможност на учениците да откриват и усъвършенстват своите таланти.

Особено впечатляваща е Ученическата спартакиада, която тази година се провежда за трети пореден път. Любопитното е, че идеята идва от самите ученици.

„Първоначално участваше само един випуск. Постепенно инициативата се разрасна и днес обхваща почти всички гимназиални класове. Това е пример как една добра ученическа идея може да се превърне в училищна традиция“, разказва директорката.

Гордост за училището е и рок групата „17’s Connection“. Петима единадесетокласници, които учат в математическа паралелка, успешно съчетават любовта към точните науки с музиката.

Спортните успехи също са впечатляващи. Училищните отбори печелят отличия по волейбол, баскетбол, тенис на маса и други дисциплини. Баскетболният тим вече е двукратен шампион на България в Ученическите игри, а волейболистите са сред лидерите в областта.

„Имаме много ученици и много таланти. Просто нямаме право да не ги развиваме“, категорична е Манева.

Годината е специална и по още една причина. След мащабен ремонт училището вече разполага с изцяло обновена материална база. Това обаче не се случва без трудности.

„Наложи се да изнесем обучението на близо 1200 ученици в пет различни образователни институции. Беше трудно както за учителите, така и за децата и родителите. Но всички проявиха разбиране и успяхме да се справим“, спомня си директорката.

На 27 май в училището официално е открит новият STEM център. Той разполага с пет специализирани пространства, насочени към математиката и информационните технологии – четири компютърни кабинета и модерна математическа лаборатория. По проекта са оборудвани и осем високотехнологични и свързани класни стаи.

Училището традиционно е сред лидерите в област Търговище по резултати от националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Възпитаниците му постигат високи резултати по математика, английски език и биология, а много от завършилите продължават образованието си в престижни университети в България и чужбина.

Гимназията предлага четири профила – „Чужди езици“, „Математика“, „Природни науки“ и „Предприемачество“. Все повече нейни възпитаници избират медицина, инженерни науки и информационни технологии за бъдещото си професионално развитие.

Докато разговаряме, през кабинета на директорката непрекъснато минават ученици, учители и родители. Всеки със свой въпрос, идея или задача. Атмосферата е динамична, но спокойна. Тук 180-годишната история не е просто повод за юбилей. Тя е основа, върху която всекидневно се надграждат нови идеи, нови успехи и нови мечти.

А сред най-ценните свидетелства за тази история е оригинален екземпляр на „Рибния буквар“, който се съхранява в Училищния музей. „Той е символичен мост между миналото и настоящето на една образователна институция, която вече 180 години продължава да учи поколения млади хора не само на знания, но и на увереност, любопитство и стремеж към развитие“, завършва директо