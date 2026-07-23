Началникът на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Елеонора Лилова проведе работна среща за обсъждане на новата пилотна програма „Децата и природата“. Инициативата е разработена от технологичната компания SiteGround и медията „360°“.

Проектът успешно интегрира иновативни образователни занятия на открито в редовния учебен процес за ученици между 7 и 14 години,

съобщават от Регионалното управление на образованието в столицата.

Пилотната фаза на Програмата започва в училищата на територията на Столична община. Всички подбрани природни маршрути са напълно достъпни с градски транспорт. Д-р Лилова подчерта ключовата експертна роля на РУО – София-град, за адаптиране на съдържанието към училищните изисквания и за подготовката на учителите да провеждат занятията самостоятелно. Проектът е подкрепен и от заместник-кмета на Столична община по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова.

Официалното публично представяне на готовите ресурси и уебсайта е планирано за 1 октомври 2026 г. Дългосрочната визия предвижда успешният софийски модел да се превърне в устойчива национална програма. Тя ще насърчи активния начин на живот и връзката на децата с околната среда.