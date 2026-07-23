Утвърдени и млади изследователи от Австрия, България, Германия, Полша, Румъния и Хърватия представят своите актуални проучвания в различни области на природните и хуманитарните науки по време на традиционната годишна конференция на Хумболтовия съюз в България, който обединява от 1991 г. стипендианти на германската фондация „Александър фон Хумболт“.

Тази година темата на форума е „Високи постижения в науката и глобалните предизвикателства днес“.

„Конференцията е посветена на две основни цели – привличане на талантливи млади хора да кандидатстват за програмите на фондацията и изтъкване ролята на науката в решаването на глобалните предизвикателства и постигането на целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие“, сподели проф. Юрий Кълвачев, управител на Фонд „Научни изследвания“ и председател на Хумболтовия съюз в България.

Събитието се организира с финансовата подкрепа на фондацията. Във форума се включи и посланикът на Федерална република Германия у нас Н.Пр. Ирене Планк, която приветства участниците.

„Радостно е участието на толкова много млади учени в престижен научен форум“, заяви дипломатът и пожела успех на всички участници.

Тематиката на конференцията обхваща няколко панела, разделени по целите на ООН: „Добро здраве и благополучие“, „Качествено образование“, „Достъпна и чиста енергия“ и „Климатични промени“.

„През последното десетилетие всяка година провеждаме подобна конференция, посветена на тема, която да обединява членовете на съюза, тъй като сме хора с различни научни интереси. Затова избираме винаги теми, в които да може да участва всеки от нас“, отбеляза проф. Радка Аргирова, която председателства сесията за здраве, където са представени и най-много доклади.

Основен доклад в областта на биологичните науки изнесе германският учен проф. Улрике Холцграбе. Тя говори за това

какви други възможности освен познатите лекарствени средства съществуват за атакуване на вирулентни фактори при инфекциозни заболявания.

В областта на хуманитарните науки основен доклад на тема „Как да четем антична историография – потенциали и рискове на емоционалното потапяне“ представи проф. Денис Пауш от университета в Марбург, Германия.

Двамата водещи германски учени са членове на селекционния комитет на фондация „Александър фон Хумболт“ и вземат активно участие по време на специалната кръгла маса, организирана за младите учени и посветена на кандидатстването за програмите на фондацията. Те дават ценни съвети и напътствия на учените, които са в ранен етап на своята кариера.

Проф. Мария Ендрева, учен посланик на фондация „Александър фон Хумболт“, изнася лекция, в която подробно представя програмите на организацията и възможностите за финансиране на проекти на млади учени и постдокторанти. Целта е млади хора да бъдат привлечени да кандидатстват за стипендии и да се занимават с наука.

Сериозен интерес предизвиква и представянето на програмите на Германската научна фондация (DFG).

Нейни представители представят по време на форума информация за всички програми, в които участие могат да вземат и български учени.

Основна лекция изнася и проф. Радка Кънева от Центъра за молекулна медицина на Медицинския университет в София, която представя проекта „Геномът на България“. В неговите рамки са събрани и секвенирани гени на представителна извадка на съвременните българи – около 6500 доброволци от всички етноси и географски райони на страната. Информацията за вариациите в генома на българите ще може да се използва в бъдеще при генетични изследвания за прецизиране на риска на пациенти с чести заболявания.

Проф. Кълвачев благодари при закриването на форума на младите учени, на фондация „Александър фон Хумболт“ и на германското посолство и пожела успех на всички участници.