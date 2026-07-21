Министерството на образованието и науката предлага националното външно оценяване по български език и литература в Х клас през учебната 2026/2027 г. да включва и задачи по история и цивилизации и по философия. За седмокласниците изпитите остават непроменени – само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане проекти на заповеди, по които в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят своите становища и предложения, съобщава Пресцентърът на МОН.

Тестът по БЕЛ в Х клас ще включва 22 задачи,

18 от които с избираем и свободен отговор, проверяващи компетентност по български език и литература и 4 задачи с избираем и кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и по философия.

Увеличава се и времето за работа – от 90 на 120 минути. Така продължителността ще се изравни с теста по математика, в който са включени и задачи, свързани с природните науки.

Новият формат на изпита по български език и литература е следваща стъпка в процеса на плавна промяна на националните външни оценявания.

Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения,

като акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното мислене, избора на стратегия за решаване на казуси и развиването на практически и граждански умения.

От МОН припомнят, че тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. И през 2027 г. този изпит ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, или с две по-малко от миналата година. Тези, които ще са изцяло от областта на математиката, ще са 10.

Националното външно оценяване в Х клас ще се проведе в същите дни като за седмокласниците – на 16 и 18 юни. И двата дни ще са неучебни.

Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в IV и VII клас.

Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият на 21 май. Предвижда се националното външно оценяване за четвъртокласниците да бъде на 3 юни (български език и литература) и 4 юни (математика).