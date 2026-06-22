Отлично представяне за едни от най-добрите български ученици по математика до 16-годишна възраст, които спечелиха 6 медала от 30-ата младежката балканска олимпиада по математика (JBMO). Родните състезатели завоюваха 3 златни медала с максимален брой точки и 3 сребърни медала, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Младежката балканиaда се проведе в Румъния от 15 до 20 юни и събра национални отбори от 23 държави.

В неофициалното класиране България е на второ място.

Златните медали с максимален брой точки спечелиха Стоян Балтов (IX клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас), Иван Климентиев (IX клас, СМГ „Паисий Хилендарски“) и Мати Джеймисън (VIII клас, Първа частна математическа гимназия). Сребърните отличия заслужиха Борис Георгиев (IX клас, Първа частна математическа гимназия), Кристиан Атанасов (VIII клас, Първа частна математическа гимназия) и Васил Василев (VIII клас, Американски колеж).

Ръководители на отбора са Мирослав Маринов (Институт по математика и информатика – БАН) и Младен Вълков (ИМИ – БАН), а като наблюдател с ръководителя участва Иво Кортезов (НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“).