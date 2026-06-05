Началникът на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Елеонора Лилова получи благодарствено писмо от Елица Хадживълчева, национален координатор за България – „Бързи герои 112“, съобщават от РУО – София-град. Данните сочат, че

над 10 600 деца, 938 учители и 133 образователни институции от София се включват в здравнообразователната програма „Бързи герои 112“ през учебната 2025/2026 година,

превръщайки столицата в национален пример за успешно съчетаване на образование, превенция и обществено здраве.

София показа как образованието може да променя животи. Успехът на инициативата е резултат от ангажираността на образователната общност в София с подкрепата на РУО – София-град, и неговия началник д-р Елеонора Лилова, благодарение на които жизненоважни знания достигнаха до рекорден брой деца и семейства.

Този успех показва, че детските градини са много повече от място за обучение. Те са пространство, където се изграждат знания, ценности и умения, които могат да окажат реално влияние върху живота на хората.

Програмата „Бързи герои 112“ е пример как чрез партньорство между образователни институции, учители, родители и граждански организации могат да се постигат устойчиви резултати с дългосрочен обществен ефект.

Фондация „Сърце до сърце за България“ изказва искрената си благодарност към РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, директорите на учебните заведения, учителите, родителите и всички деца, които допринесоха за превръщането на тази инициатива в най-мащабната образователна кампания за превенция на инсулта в столицата.

„Бързи герои 112“ е здравнообразователна програма за деца на възраст от 6 до 11 години.

Програмата използва естествения ентусиазъм на децата да предават наученото вкъщи, и така помага на семействата да разпознават симптомите на инсулт и да реагират правилно при спешна ситуация.

Мисията на програмата „Бързи герои 112“ получава топъл прием в училищата и детските градини в цяла България. Тя обединява учители, ученици, медици и институции в обща кауза. До момента по Програмата работят 4500 преподаватели от страната, обучени са 60 000 деца и са информирани близо 400 000 възрастни.