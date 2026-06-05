Изследвания, експозиции, модели, интерактивни демонстрации и творчески проекти бяха представени на тазгодишното издание на „Фестивал на науката – Биология 2026“ в Перник. Авторският проект на ДГ №12 „Радост“ е насочен към изграждане на научна грамотност, изследователски умения и устойчив интерес към познанието още в предучилищна възраст, съобщава Пресцентърът на МОН.

През учебната 2025/2026 г. децата, учителите и родителите работят съвместно по разнообразни теми, свързани със света на живата природа.

Малките изследователи изучават растения, насекоми, птици, водни и земноводни, гъби, микроорганизми, мекотели, човешкото тяло и екологичните взаимовръзки в природата. Чрез наблюдения, експерименти, проучвания, STEM дейности и практически задачи децата придобиват знания и умения по достъпен и увлекателен начин.

Финалният етап на „Фестивал на науката – Биология 2026“ се провежда в Деня на детето в Международния младежки център в Перник. Всяка група представя свои изследвания, експозиции, модели, интерактивни демонстрации и творчески проекти.

Фестивалът представя седем тематични научни щанда,

разработени съобразно възрастовите особености на децата и принципите на STEM образованието, изследователския подход и ученето чрез преживяване.

На щанд „Зеленото царство“ децата представят своите знания за строежа на растенията, жизнения им цикъл и условията за растеж. Посетителите наблюдават модели на цветя, семена и корени, експерименти за покълване, колекции от лечебни растения и детски проекти, свързани с отглеждането на растения в градината на детската градина. Малките изследователи демонстрират как растенията „пият“ вода и защо са важни за живота на Земята.

Разположен е и щанд, който запознава посетителите с разнообразието на птиците и насекомите чрез макети, образователни материали и интерактивни игри.

На друго обособено място малките учени представят знания за устройството на човешкото тяло чрез модели на органи и системи, интерактивни демонстрации и образователни игри. Децата показват как работят сърцето, белите дробове и сетивните органи, и демонстрират добри здравословни навици, свързани с храненето, движението и личната хигиена.

Един от най-атрактивните щандове – „Невидимата вселена“,

запознава посетителите с невидимия свят на микроорганизмите. Чрез увеличени модели, наблюдения и експерименти децата показват, че не всички бактерии са вредни, и обясняват тяхната роля в природата, хранителната индустрия и човешкия организъм. Акцент е поставен върху правилната хигиена и профилактиката на заболяванията.

„Удивителният свят на гъбите“ представи разнообразието на гъбите – ядливи, отровни, дървесни и подземни, на „Подводни кралства“ са разположени образователни задачи, свързани с характерните особености и жизнени процеси на водни и земноводни видове животни.

На щанд „Малки създания с големи черупки“ участниците имат възможност да наблюдават модели, да правят сравнение между отделни групи и да участват в задачи за разпознаване на видове. Особено интересно е и мястото, наречено „Млади изследователи“, което обединява научните експерименти и откритията на децата през годината. Представени са наблюдения, опити, проучвания, модели и STEM проекти, чрез които малките учени демонстрират умения за задаване на въпроси, правене на предположения, наблюдение и извеждане на изводи. Щандът показва как децата могат да бъдат активни изследователи и създатели на знания още в предучилищна възраст.