Силно, емоционално и истински вдъхновяващо – така учениците от клуб „Училищен театър на испански език“ към ЕГ „Д-р Петър Берон“ в Кюстендил отбелязаха Световния ден на книгата и авторското право. В залата на Младежкия център те не просто рецитираха, а създадоха преживяване, което остави следа.

С рецитал на испаноезична поезия младите таланти, водени от старши учителя Евелина Григорова, поведоха публиката през различните лица на любовта. Стиховете на Федерико Гарсия Лорка, Густаво Адолфо Бекер, Педро Салинас и Пабло Неруда оживяха с глас, жест и емоция, превръщайки думите в живо изкуство.

Но вечерта не остана само в рамките на словото. Звуците на китара и магията на испанския танц допълниха усещането за цялостен спектакъл, в който поезията се сля с музиката и движението. Така сцената се превърна в пространство, където изкуствата се срещат, а младите хора показват не само талант, но и дълбока чувствителност.

Финалът дойде с послание, което надхвърли рамките на събитието. Вдъхновени от думите на Мигел де Сервантес от „Дон Кихот“ – „Който чете много и пътува много, вижда много и научава много“, участниците напомниха, че книгите са път към света, а знанието – към самите нас.

„Надявам се, вдъхновен от испаноезичната поезия, всеки да преоткрие поета у себе си, защото всеки носи поезията в душата си, да намери своята муза и своите идеали – обърна се към публиката Евелина Григорова, старши учител по испански език.

– Изключително съм щастлива и удовлетворена от моите ученици. Успяхме да се обединим в този проект с участници от VIII до XI клас, това ме прави още по-щастлива“, обяви Григорова.

Това не беше просто рецитал, а силно доказателство, че младите хора могат да превръщат думите в енергия, сцената – в послание, а поезията – в жива сила, която вдъхновява.