Физическата активност се превръща в естествена част от всекидневието и важен фактор за пълноценното развитие на децата в столичната 37. ДГ „Вълшебство“. Тя е една от общо 12-те пилотни детски градини, включени в програма за повишаване на двигателната култура на най-малките, изпълнявана по проект „Силен старт“ на Министерството на образованието и науката, предава Пресцентърът на МОН.

Спортът чрез игра се осъществява с методическата подкрепа на преподавател от Националната спортна академия „Васил Левски“,

който съдейства за прилагането на съвременни педагогически насоки в първа и четвърта възрастова група. Програмата обхваща както организирани двигателни ситуации и утринна гимнастика, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, включително измерване на двигателните способности на децата.

В столичната 37. ДГ заниманията по физическа култура се провеждат три пъти седмично в сутрешните часове, в игрова и стимулираща среда. Педагогическият екип си сътрудничи с гл.ас. Диляна Нанчева от Спортната академия.

За децата от първа група се използват уреди – обръчи, конуси, топки и играчки, които подпомагат усвояването на основни двигателни умения. В четвърта група дейностите се обогатяват с пейки, въжета, тунели и подвижни съоръжения, които повишават интереса, активността и комплексността на упражненията.

Особено място в програмата заемат състезателни и подвижни игри,

чрез които децата развиват не само двигателните си умения, но и такива за екипна работа, спазване на правила и взаимна подкрепа. Акцентът върху усилието, а не върху съревнованието, създава среда, в която те се чувстват уверени и не се страхуват от грешки.

Наблюденията на педагогическия екип показват висока мотивация и активност у децата по време на заниманията и положителна нагласа към физическите упражнения, а родителите дават позитивна обратна връзка, което потвърждава значението на инициативата.

Програмата за насърчаване на физическата активност на децата започва в рамките на проект „Силен старт“ на МОН и след приключването ѝ се планира разработената методика и педагогически ситуации да бъдат предоставени и на останалите образователни институции от предучилищното образование.

Проект „Силен старт“ е финансиран по Програма „Образование“ и съфинансиран от Европейския социален фонд. Инициативата за физическа активност на децата е само част от дейностите в подкрепа на семействата.

По време на 5-годишното действие на проекта ще бъдат подкрепени над 70 000 деца и родители, а инвестираните средства в образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат в размер на над 71 млн. евро. Аз-буки