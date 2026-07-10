Европейската комисия установи предварително, че компанията Meta нарушава Законодателния акт за цифровите услуги във връзка с пристрастяващия дизайн на Instagram и Facebook, съобщават от ЕК.

Разследването се фокусира върху функции като безкрайно превъртане, автоматично възпроизвеждане, известия за натискане и силно персонализирани системи за препоръчване

на платформите.

Разследването на Комисията показва, че Meta не е оценила адекватно рисковете от своя дизайн, водещ до пристрастяване, за физическото и психическото благосъстояние на ползвателите, включително малолетните и непълнолетните лица и уязвимите пълнолетни лица.

Например Meta не е взела предвид някои характеристики на дизайна на Instagram и Facebook, като например силно персонализирани препоръки, автоматично възпроизвеждане и безкраен скрол, които постоянно показват на потребителите ново съдържание.

Тези характеристики подхранват желанието на потребителя да продължи да превърта и да премества мозъка в „автопилотен режим“,

което допринася за нездравословни навици и натрапчива употреба.

Освен това Meta пренебрегва наличната информация за времето, което непълнолетните прекарват в Instagram или Facebook през нощта, и как оптимизирането на различните му формати – като барабани и истории, може да доведе до прекомерно или натрапчиво използване на услугите.

Данните също така показват, че

настоящите мерки за смекчаване на Meta не са успели ефективно да се справят с рисковете, произтичащи от неговия пристрастяващ дизайн.

Например инструментите за управление на времето на Instagram и Facebook, включително тези, активирани по подразбиране за тийнейджъри, могат лесно да бъдат отхвърлени и не водят до значимо намаляване и контрол на използването на услугата.

Освен това Еврокомисията смята, че

родителският контрол на Meta е ефективен само ако родителите и настойниците притежават подходящ технически експертен опит,

както и отделят усилия и време, за да ги разберат ефективно. Това подкопава ефективността на тези мерки за справяне с присъщите рискове, породени от Instagram и пристрастяващия дизайн на Facebook.

Мерките на Meta за повишаване на осведомеността, като например съвети и връзки към ресурси за психично здраве, достъпни чрез отделна страница на „центъра за безопасност“, изглежда не намаляват в достатъчна степен риска от пристрастяващ дизайн във Facebook и Instagram.

На този етап от разследването ЕК смята, че Meta

трябва да въведе промени в дизайна както на Instagram, така и на Facebook.

Например чрез деактивиране на ключови функции, водещи до пристрастяване, като например „автоматична игра“ и „безкраен скрол“ по подразбиране, прилагане на ефективни „екранни почивки по време“ и адаптиране на своята система за препоръчване, за да стане по-малко ориентирана към ангажираността.

Тези предварителни констатации не предопределят крайния резултат от разследването. Meta вече има възможност да упражни правото си на защита. Компанията може да разгледа документите от преписката по разследването на ЕК и да отговори писмено на предварителните констатации на Комисията.

Успоредно с това ще бъдат проведени консултации с Европейския съвет за цифровите услуги.

Ако становището на Еврокомисията, в крайна сметка, бъде потвърдено, тя може да издаде решение за неспазване, което може да доведе до глоба, пропорционална на естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението, ограничена до 6 % от общия годишен световен оборот на доставчика.

Междувременно 22 народни представители в 52. НС, начело с председателя на Здравната комисия проф. Костадин Ангелов внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, с който се предвижда

пълна забрана на децата под 16-годишна възраст да създават, регистрират, притежават или управляват публични или частично публични профили в онлайн платформи и приложения за онлайн социални мрежи

и за споделяне на видеоклипове.

„Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Знаем, че когато един продукт е безплатен, то продуктът е потребителят. Това е дигитална зависимост, която е равна на другите зависимости, за които се изписва зелена рецепта. Днес едно дете може да види насилие, самонараняване, склоняване към различни опасни за здравето предизвикателства преди да се е научило да чете“, заяви проф. Костадин Ангелов при представянето на проекта.

Със законопроекта се предвижда

Министерството на дигиталната трансформация да създаде т.нар. дигитален портфейл – безплатно мобилно приложение, което да верифицира възрастта на всеки потребител.

То ще бъде свързано със системата Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

Изключения ще има за образователни приложения, които ще бъдат одобрявани от министъра на образованието и науката. Приложения за комуникация като „Вайбър“, „Сигнал“ и „Уотсъп“ не влизат в обхвата на забраната.

Младежите от 16 до 18 години пък няма да могат да ползват социални мрежи от 23 часа до 6 часа.

В профилите им в онлайн платформите и приложенията за онлайн социални мрежи и за споделяне на видеоклипове трябва да бъдат блокирани системите за препоръчване, функциите за автоматично и непрекъснато зареждане на интернет страници, видеоклипове, изображения, публикации и текстове. Трябва да е невъзможно и събирането на лични данни с цел показване на реклами и/или други форми на търговски съобщения.

„За да се осъществи пълноценно извършването на проверка на възрастта за целите на законопроекта се предвижда всички граждани да инсталират мобилното приложение „Дигитален портфейл“ на своите мобилни телефони и таблети“, се посочва в мотивите към предложената промяна.

Внедряването на националното мобилно приложение и на техническите ограничения в онлайн интерфейса и техническите процеси на платформите и приложенията е изцяло отговорност на физическите и юридическите лица, които предоставят услуга за онлайн социална мрежа и/или услуга на платформа за споделяне на видеоклипове.

След влизане в сила на промяната всички доставчици ще трябва да проверяват съществуващите публични или частично публични профили в онлайн платформи и приложения за онлайн социални мрежи и за споделяне на видеоклипове на всеки 6 месеца. Те са задължени незабавно да предприемат необходимите действия за закриване на профилите на деца под 16-годишна възраст.

Контролът по спазването на изискванията на закона да се осъществява от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвидени са и глоби за неспазване на забраната, които започват от 50 000 евро.