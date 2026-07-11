Отборът на СУ „Иван Вазов“ в Сопот печели отборната надпревара и златните медали в XXII национално ученическо състезание „Млад спасител“, провело се в Плевен. Второто място заемат учениците от СУ „Любен Каравелов“ в Добрич, а трети се класира тимът на СУ „Васил Левски“ в Брезник.

Състезанието включва теоретична и практическа част.

В първата участниците решават индивидуален тест с 30 въпроса за време. А втората предлага изключително оспорвани надпревари между победителите в 28-те области на страната. В тях участващите 112 ученици от V до VII клас демонстрират в двора на Регионалния исторически музей знания и умения за реакция при земетресение, наводнение, радиоактивно и химическо замърсяване, пожарна безопасност и оказване на първа долекарска помощ.

До тази година надпреварата се провежда под името Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. А негови организатори са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в партньорство с Националния дворец на децата, Министерството на образованието и науката, Българския Червен кръст и Община Плевен.

Гости на вълнуващата проява са областният управител на Плевен Иван Петков, зам.-областният управител Богомил Стоев, кметът на Общината д-р Валентин Христов, началникът на РУО – Плевен, Албена Тотева, зам.-директорът на ГДПБЗН ст. комисар Любомир Баров, директорът на ОДМВР – Плевен, ст. комисар Дилян Христов и директорът на БЧК в областния град Габриела Хитова.

В края на състезанието освен купи, медали и предметни награди всеки отбор получава сертификат за участие, връчен от комисар Станислав Атанасов – директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен. А

БЧК присъжда специални награди в дисциплината „Първа долекарска помощ“,

като на първите три места се класират отборите на ОУ „Никола Вапцаров“ – Ботевград, ОУ „Любен Каравелов“ – Попово, и СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Смядово.

Турнирът е съпроводен и с доблестна постъпка на учениците от отбора на 1. ОУ „Христо Смирненски“ – Провадия.

Те намират значителна сума пари, която веднага предават на организаторите и показват, че освен спортен хъс притежават и личностни качества като честност, отговорност и почтеност. За постъпката си получават и специална благодарност от директора на РДПБЗН – Плевен, комисар Станислав Атанасов.

След края на надпреварата участниците в състезанието посещават и исторически забележителности в Плевен.