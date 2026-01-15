Колко важни са уменията за четене за представянето на учениците по математика и как учителите да ги развиват? Защо за много деца текстовите задачи са препъникамък и по какъв начин това може да се преодолее? Това са част от темите на

майсторския клас за учители „Преподаване, насочено към четивната математическа грамотност на учениците от начален и прогимназиален етап“, който се проведе в Габрово,

съобщава Пресцентърът на МОН.

Форумът събра университетски преподаватели и учители, които споделят своя опит, положителни практики и методи за справяне с предизвикателствата, свързани с четенето с разбиране. Това е един от 76-те майсторски класа, които се проведоха през миналата година по Националната програма на МОН „Квалификация на педагогическите специалисти“.

Впечатления на участниците в обучението и резултатите от него можете да видите във видеото.