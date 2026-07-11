Дали Натали Петрова ще стане добър журналист, или ще се занимава с компютърна графика, времето ще покаже. Засега ѝ предстои да продължи образованието си в XII клас на ПГ „Велизар Пеев“ в Своге и да удовлетворява разностранните си интереси. Както може и каквито възможности ѝ предостави шансът. Защото самата тя се затруднява да избере: „Трудно ми е да кажа кое ми носи най-голямо удоволствие. Рисуването винаги ще бъде моето нещо, но журналистиката ми дава нещо различно – срещи с интересни хора, възможност да задавам въпроси, да разказвам истински истории и да откривам нови теми“.

Идеята да представим Натали в „Аз-буки“, се роди от поздравленията, които екипът на Професионалната гимназия в Своге ѝ отправи. От тях разбрахме, че единадесетокласничката, която изучава „Компютърна графика“, е спечелила награда от националната интернет платформа за ученическа журналистика sCOOL Media, за своята статия „Кауза с посока: екопътека учи младите на история чрез пример“.

А как едно момиче, влюбено в рисуването, посяга към журналистиката, ни разказва самата Натали.

Започва от родния си град Своге, където на външното оценяване в VII клас в СУ „Иван Вазов“ постига най-високите резултати. Няма съмнение, че ще я приемат в желаната специалност „Компютърна графика“ в Професионалната гимназия.

„Рисуването е част от живота ми още от I клас. Записах се в школата към НЧ „Градище 1907“ в Своге и продължавам да се развивам в тази посока. През годините съм участвала в много конкурси и съм печелила различни отличия. Един от най-ярките ми спомени е специалната награда от конкурса за рисунка на фестивала „Ало, Космос! Говори България“, където получих грамота, медал и полет с жирокоптер – преживяване, което никога няма да забравя“, споделя Натали.

Именно това, че получава шанс да продължи да рисува, но и да съчетава творчеството с технологиите, като включва дигитални инструменти, ѝ харесва в обучението по компютърна графика.

Казва, че едно от най-хубавите неща в Гимназията е, че учителите познават учениците си и ги насърчават да се включват във всякакви инициативи. Така Натали прави лек завой и попада в екипа на училищния подкаст After School Podcast. За първи път се среща с журналистиката и се нарежда сред онези, които са интервюирали две от най-популярните имена в образованието – Янка Такева и Красимир Вълчев.

„Освен разговорите в студиото снимаме и репортажи на терен. Наскоро заснехме репортаж за рафтинг по река Искър с г-н Любомир Александров, който е учител по физическо възпитание и инструктор по рафтинг. Работата по този проект беше много интересна, а заснетите кадри с дрон направиха видеото още по-впечатляващо“, разказва Натали.

От подкаста се ражда идеята и за статията за екопътеката. Гостът Калин Христов, който е участник в „Игри на волята“, заинтригува Натали.

„Като голям фен на „Игри на волята“, ми беше много интересно да разговарям с Калин. Той ми разказа за инициативата за изграждане на екопътека край Своге и реших, че това е тема, която заслужава внимание. Отидохме на място с приятелка, помогнахме на доброволците с пренасянето на материали, преминахме по трасето, направих снимки и разговарях с Калин“, обяснява момичето.

Ще си кажете – нищо учудващо няма в проявения интерес. Щом си от Своге, Искърското дефиле, екопътеките и природата са част от всекидневието ти. И ще сте прави. Натали обича да е навън и през зимата, и през лятото. Запален скиор, планината е любимото ѝ място, а морето я привлича, защото плува с удоволствие.

„Миналата година преминах и обучение по гмуркане. Харесвам и по-екстремните преживявания, като рафтинга по река Искър“, добавя тя.

Има обаче една подробност. Крачката между това да проявиш интерес към новосъздаваща се екопътека, и да напишеш статия за нея, не е без значение. А да получиш и награда за този текст, вече е още едно стъпало напред.

„До sCOOL Media стигнах благодарение на моята учителка по английски език г-жа Юлиана Илиева. Тя ни разказа за журналистическия конкурс, в който реших да участвам със статия за традиционния Ден на шоколада в нашето училище. Благодарение на този материал спечелих участие в журналистически лагер на sCOOL Media в Перник миналото лято. След лагера започнах да пиша и други статии, част от които бяха публикувани“, споделя Натали. И обяснява, че след това е получила възможност и да се включи в проекта Abble Mentor.

„Мой ментор беше Светлозара Лазарова от екипа на „Преди обед“ по bTV. В продължение на три месеца тя ме напътстваше при създаването на документален репортаж, който представихме на 14 юни“, казва ученичката. И макар че журналистиката лека-полека я придърпва, Натали все още не знае дали натам ще тръгне професионалният ѝ път. Сигурна е обаче, че иска да продължи да се развива в тази посока, тъй като е открила, че разнообразието прави професията така привлекателна.

За статията „Кауза с посока: екопътека учи младите на история чрез пример“ Натали Петрова получава от sCOOL Media поздравително писмо и книга.

„За мен най-важно беше признанието, че материалът е оценен високо и публикуван. Това ме мотивира да продължа да пиша и да се развивам“, споделя тя.

За нас пък най-важното е, че има ученици, които правят нещо със сърце и душа, а то им носи радост. Изкуственият интелект вероятно би се изразил по подобен начин. Не спестихме на Натали и въпроса за AI и неговата употреба в писането.

„Смятам, че изкуственият интелект е полезен инструмент, но не може да замени човешкото мислене и личния стил. Използвам AI, за да събера информация и за обратна връзка за написаното, но текстовете винаги са мои. Вярвам, че така се запазват индивидуалният почерк и истинските емоции, които читателят усеща“, отговаря тя.

А докато завърши и последната си година в Своге, Натали ще помисли още кой точно път да поеме.

От среща по кариерно ориентиране в училище е запомнила един съвет – да търси професия, която да съчетава разностранните ѝ интереси, вместо да се фокусира само върху един от тях. Засега знае, че държи работата да ѝ носи удовлетворение, да се чувства комфортно в средата, в която работи, и разбира се – да не подценява финансовата страна. А на нашия въпрос дали ще гради кариера за сметка на семейството, споделя и желанието си: „Вярвам в любовта и в семейството. Имам щастието да получавам много подкрепа от моето семейство, и се надявам един ден и аз да бъда такъв родител за своите деца. Но смятам, че за всичко си има време. Сега ми предстоят още учене, нови предизвикателства и професионално развитие, а когато дойде моментът, вярвам, че ще дойде и времето за собствено семейство“.