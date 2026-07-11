Нов рекорд за броя на участниците отчитат организаторите на Националния преглед на спортно-туристическите умения и сръчности „Кристален еделвайс“ от Българския туристически съюз и Туристическо дружество „Орлово гнездо“ – Казанлък. В XX издание на състезанието на яз. „Копринка“ край Града на розите в края на юни се включват 500 участници от 22 отбора от страната. Така е подобрено постижението отпреди година, когато Прегледът събра 434 от 21 тима.

За първи път тази година се включват и деца на сънародници, които живеят в чужбина, като това са възпитаници на Българското неделно училище „Йордан Йовков“ в румънската столица Букурещ.

Проявата традиционно е част от Националния спортен календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Тази година учениците премериха сили, знания и умения в майсторско управление на велосипед, туристическа щафета, теглене на въже, народна топка, построяване на палатка, викторината „Познавам ли моята България“ и програмата „Художествена самодейност“. Те се състезават в две възрастови групи за юноши и девойки: V – VII и VIII – ХII клас. А преди надпреварите са поздравени от изпълнителния секретар на БТС и от Желю Желев – председател на ТД „Орлово гнездо“, Казанлък.

След много емоции и оспорвани състезания

два отбора поделят първото място в комплексното класиране за купа „Кристален еделвайс“

– шампионите от последните две издания от СТД „Бачо Киро“ в Дряново и състезателите на ТД „Димитър Петков“ при СУ „Васил Левски“ в Крумовград. Второто място печели съставът на ОУ „Христо Ботев“ – с. Енина, а третото място заемат учениците от СУ „Васил Левски“ в Дулово (представител на ТД „Караджата“, Дулово).

Победител в тегленето на въже в групата V – VII клас е отборът на ТД „Сребрен“ – Кнежа, следван от съставите на СУ „Васил Левски“ – Дулово, и на ТД „Димитър Петков“ при СУ „Васил Левски“ – Крумовград. В групата VIII – XII клас призьори са тимовете на ЮТК при ТД „Сърнена гора“ – Стара Загора, ТД „Сребрен“ – Кнежа, и СТД „Бачо Киро“ – Дряново.

Надпреварата по народна топка в първата група е спечелена от представителите на Крумовград пред състезателите на ОУ „Христо Ботев“ – с. Енина, и тези на Дряново. При големите печели отборът на ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград, а след него се нареждат представителите на Дряново и Крумовград.

Най-бързо и прецизно с построяването на палатка в първа група се справят учениците от Дулово, а техни подгласници са тимовете на ОУ „Христо Ботев“ – с. Енина, и на ТК „Тинтява“ при СУ „Христо Ботев“ – Враца. В групата VIII – XII клас първи е отборът на старозагорци, следван от съставите на КТ „Скакля“ от Профилираната езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – Враца, и на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“ в Габрово.

Туристическата щафета в групата V – VII клас е спечелена от ОУ „Христо Ботев“ – с. Енина, изпреварили тимовете на БНУ „Йордан Йовков“ – Букурещ, и СУ „Васил Левски“ – Дулово. В групата VIII – XII клас призьори са съставите на СТД „Бачо Киро“ – Дряново, Сдружение ТД „Незабравка“ – Велико Търново, и ТД „Чирпанска кама“ – Чирпан.

В майсторското управление на велосипед при момичетата от V – VII клас първа е Габриела Йорданова (СТД „Бачо Киро“, Дряново) пред Николета Саръева (ТД „Димитър Петков“, СУ „Васил Левски“, Крумовград) и Никол Минкова (СУ „Васил Левски“ – Дулово). В групата VIII – XII клас на първите три места са Християна Пенчева (Дряново), Адриана Даматова (Крумовград) и Марина Колева (Габрово).

При момчетата в първа група призьори стават Самир Софта (Крумовград), Данимир Димитров (Дряново) и Александър Дашков (с. Енина). В групата VIII – XII клас отличените са Георги Георгиев (Димитровград), Христо Йонев (Дряново) и Мартин Иванов (Враца).

Викторината „Познавам ли моята България“ е спечелена от учениците от Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив. След тях се класират отборите на СУ „Васил Левски“ – Крумовград, и на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ в Русе.

В прегледа на художествената самодейност се включват представители от всички отбори.

А срещата завършва с традиционна дискотека, народни хора и спортни игри. Участниците не остават равнодушни и към гозбите, приготвени на огъня от екипа на майстор Ангелов.

За успешното протичане на Прегледа със своята работа допринася и комендантският щаб на лагера – Атанас Бодуков (комендант), Паола Кирова (главен съдия), Жулиета Стефанова (съдия) и Даниел Йорданов (викторина). Подкрепа за поредна година оказва и една от големите хранителни вериги в страната.