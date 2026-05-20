Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се проведе на 20 май.

„Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение

в последната 41-ва задача от държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се проведе на 20 май. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“, съобщава Пресцентърът на МОН.

Близо 50 000 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в 783 училища в страната. Ангажирани бяха 13 800 квестори.

Тестът бе генериран рано сутринта в МОН и включваше 41 задачи. От тях 22 с избираем отговор, 16 задачи са със свободен отговор, две – с разширен свободен отговор, и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41-ва задача бе изтеглен вариант 8.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

Втората задължителна матура по профилиращ предмет на 22 май ще се проведе в 1434 училища, а държавният изпит за придобиване на професионална квалификация – в 617.