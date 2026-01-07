Какви опасности крие прекомерната употреба на електронни устройства и продължителното „скролване“ в социалните мрежи?

Какви са начините да се избегне и преодолее зависимостта от екраните сред подрастващите? Отговори на тези въпроси търси филмът „Екранна Не/зависимост“, съобщава Пресцентърът на МОН.

Лентата разказва реални случаи и обединява мнения на родители, специалисти, учители и др. Разглежда се и темата за телефоните в училище, като директори споделят резултати от мерките, които са въвели.

Според последното изследване PISA българските ученици на 15-годишна възраст са сред тези, които прекарват най-много време пред екрани в сравнение със своите връстници в другите държави. Това време обаче те не използват за учене, а за разсейване, което се отразява и на резултатите им, припомнят от МОН.