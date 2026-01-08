Два нови училищни STEM центъра и изцяло обновени студентски общежития отвориха врати във Велико Търново, съобщава Пресцентърът на МОН. В откриването им участва и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

В ОУ „Петко Рачев Славейков“ над 500 ученици се радват на новоизградения STEM център, който е в направление „Природни науки“.

Обособени са и 5 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Проектът е на стойност 98 114 евро и е финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост.

Закупено е обзавеждане и оборудване за качествено образование по учебните предмети човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда.

За практическото обучение на учениците са осигурени интерактивни дисплеи, преносими компютри, микроскопи, образователни комплекти, конструктори и инструменти, химически реактиви и микроскопски препарати и др.

Министър Красимир Вълчев поздрави директора Данка Борисова за успешно реализирания проект. Той подчерта, че чрез практическото обучение по природни науки, което ще се реализира в новия център, ще се повиши мотивацията на децата за учене.

Възпитаниците на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ също имат нова STEM среда по проект по Плана за възстановяване на стойност 139 398 евро. Към съществуващата лаборатория по технохимичен контрол е изградена „Лаборатория за иновативни решения в приготвянето на храни“. В нея учениците наблюдават промените, които настъпват в хранителните продукти в резултат на физикохимични процеси.

Там те ще тестват съчетаването на продукти, ще разработват нови рецепти чрез използването на иновативни техники и технологии. С видео и снимков материал ще бъде създаден дигитален сборник с рецепти за здравословно хранене.

В рамките на проекта са изградени три кабинета – „Природни науки“, „Креативни създатели“ и „Виртуална реалност в туризма“, както и 6 високотехнологични свързани класни стаи.

Чрез видеовръзка в реално време процесите на анализ на хранителните продукти, както и технологията по създаването на нови рецепти ще бъдат наблюдавани и насочвани и от инженер-технолози от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Това допълнително ще засили интереса на учениците, убедена е директорката Татяна Данчева.

В момента в гимназията се обучават 517 ученици в седем професии от три професионални направления – „Дизайн“, „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и „Пътувания, туризъм и свободно време“.

Сред гостите на училищата бяха още областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева, кметът на старопрестолния град Даниел Панов и началникът на РУО – Велико Търново, Здравка Минчева.

Министър Вълчев се запозна и с изпълнението на проекта за модернизация на иновативното ОУ „Бачо Киро“.

Проектът за 4 453 450 лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост включва мерки за енергийна ефективност, конструктивно укрепване – в т.ч. разширяване и надстрояване на съществуващ корпус от сградата, основен ремонт, монтиране на ВЕИ и др. След разширението на сградата учениците вече ще учат на едносменен режим.

Министърът разгледа и физкултурния салон на училището, който също ще бъде ремонтиран. Обновени са и две спортни площадки с близо 200 000 лева по програма на МОН. Предстои откриване и на втори STEM център с финансиране от ПВУ.

Красимир Вълчев участва и в откриването на изцяло обновен студентски кампус от 3 общежития, ползвани от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. С 22 млн. лв., отпуснати по програма на МОН, е подменен водопровод, поставена е топло– и хидроизолация, нова дограма и е изградено газифициране. Закупени са нови мебели – легла, бюра, столове, шкафове и гардероби, бани и тоалетни. Обновени са и двата студентски стола, а в предишни години – и още два блока.

Общо в трите блока на студентските общежития има близо 1500 места.

Министър Вълчев поздрави всички, ангажирани с обновяването на студентския кампус, и подчерта, че е важно студентите да живеят в добра материална среда.

В откриването участваха ректорът на Великотърновския университет проф. Димитър Димитров, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, управителят на „Студентски столове и общежития“ ЕАД Сергей Миланов и управителят на клона на Дружеството във Велико Търново Иван Момински, проф. Лиляна Вълчева – председател на синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, и Даниел Парушев, който като предишен лидер на Националното представителство на студентските съвети е работил за подобряване условията на живот за студентите и за осигуряване на ремонти на общежитията.