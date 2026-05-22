Петима изследователи на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ получиха признание от световния AI елит. Никита Цой, Синлей Ванг, Иво Петров, Асен Начков, Дехенг Жанг са отличени с ICML Gold Reviewer Award 2026 (Награда „Златен рецензент“), съобщава Пресцентърът на МОН.

Отличието се присъжда от Международната конференция за машинно обучение (International Conference on Machine Learning (ICML) –

топ форум за изкуствен интелект. Всяка година хиляди учени участват в оценяването на научните разработки за ICML, а наградата Gold Reviewer Award се присъжда само на ограничен брой от тях за изключително качествен принос към подбора на най-силните изследвания в областта.

Това признание е знак не само за силна научна експертиза, но и за активна роля във формирането на световните стандарти за качество в изследванията в областта на изкуствения интелект.