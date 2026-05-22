Общо 1998 творби изпращат тази година участниците в XVII международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ – Хасково 2026, на тема „Цветните лъчи на светлината през очите на децата“. Негови организатори са Компютърна школа „Вале“ с ръководител Людмила Стайкова към ОНЧ „Заря 1858“ – Хасково, Читалището, фондация „Еврика“ и местната община.

Провежда се за поредна година под патронажа на Мария Габриел – заместник-генерален директор на ЮНЕСКО. Проявата е включена и в Националния календар за изяви по интереси нa Министерството на образованието и науката за учебната 2025/2026 г.

Медиен партньор на Конкурса е Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“.

Получените 732 рисунки, 921 колажа и 345 творби от чужбина са оценени от жури с председател Григор Цанков – изпълнителен директор на фондация „Еврика“, и членове Милена Венева – специалист по приложна математика, и Никола Георгиев – софтуерен инженер.

В категория „Рисунка“ във възрастовата група 6 – 7 години златен медал е присъден на Веселина Гълъбова (7 г., компютърна школа „Вале“, ОНЧ „Заря 1858“, Хасково). В групата 8 – 10 години златните отличия са за Адел Касим и Яна Янкова (10 г., КШ „Вале“, Хасково). В групата 11 – 12 години отличниците са Елена Александрова (12 г., СУ „Христо Г. Данов“, Пловдив) и Даниел Вълков (11 г., МЦ „Захари Стоянов“, Добрич), а при 13 – 14-годишните – Павел Нейчев (13 г., МЦ – Добрич).

Най-добрите творби в групата 15 – 17 години са дело на Гергана Пенкова (17 г., КШ „Вале“, Хасково) и Хелин Ахмед (17 г., ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище). В групата 18 – 27 години златен медал е присъден на Синем Джалилова (18 г., ПГИИ – Търговище) и на Мартина Войчева (18 г., КШ „Вале“, Хасково).

В групата за деца със специални образователни потребности златно отличие получава Катерина Банчева (10 г., СУ „Любен Каравелов“, Варна), а сребърно – Мелис Хюсеин (11 г., 4. ОУ „Иван Вазов“, Търговище).

В категория „Колаж“ в групата 6 – 7 години златният медал е за Веселина Гълъбова (7 г., КШ „Вале“, Хасково), а в тази от 8 – 10 години са отличени Яна Янкова и Ахмед Хашим (10 г., КШ „Вале“, Хасково). При 11 – 12-годишните най-добрите творби за дело на Лъчезар Топалов (11 г., КШ „Вале“, Хасково) и Мартин Стефанов (12 г., СУ „Христо Ботев“, Кубрат), а при тези от 13 до 14 години начело е Гизел Хасан (14 г., ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище).

Златното отличие в групата 15 – 17 години печелят Девора Бошнакова (16 г., ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил) и Александър Райчев (16 г., ПГДС „Цар Иван Асен II“, Хасково). И в групата на най-големите е отличена Габриела Узунова (18 г., ПГИ „Карл Маркс“, Смолян).

В категория „Рисунка“ при участниците от чужбина златните медали печелят Лев Троjак (8 г., Белград, Сърбия), Даря Бринза (12 г., станция на младите техници „Сигма“, Одеса, Украйна), Вероника Жукова (14 г. Лицей 17, Житомир, Украйна), Орина Линькова (14 г. „Сигма“, Одеса), Владислава Сазонова (17 г., оnline school „SchoolToGo“, Украйна), Маруя Русакова (16 г., Днупровський науковий луцей унформацуйних технологуй, Украйна) и Вукторуя Шиндирук Дмитрувна (21 г., Вунницький нацуональний технучний унуверситет, Украяна).

В различните възрастови групи са присъдени и сребърни и бронзови медали и поощрителни награди.

Лауреатите от Конкурса са отличени на церемония в голямата зала на ОНЧ „Заря 1858“ – Хасково, а поздравителен адрес по повод инициативата изпраща Мария Габриел. Гостите на награждаването имат възможността да разгледат и подредената пъстра изложба от творбите на отличените таланти.

В рамките на събитието е организирана и демонстрация на лего роботи – част от обучителната програма на школата. Аз-буки