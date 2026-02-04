Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), част от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, официално откри кандидатстването за новото издание на своята лятна изследователска програма Summer Research Fellowship (SURF) 2026, съобщават от висшето училище.

Оттам отбелязват, че навлизайки в своята четвърта година, SURF бързо се утвърди като водеща международна изследователска програма. И в първите си три издания тя привлича над 5000 кандидати от над 150 държави.

Участниците в SURF се включват в интензивна изследователска работа по едни от най-динамичните и значими теми в изкуствения интелект и информатиката. Стажантите работят в тясно сътрудничество с изследователи от INSAIT, получават менторство от учени на световно ниво и допринасят към реални научноизследователски проекти.

Програмата предлага цялостен пакет от финансова и организационна подкрепа, за да могат участниците да се фокусират изцяло върху своята изследователска работа.

Одобрените участници получават месечна стипендия от 1500 евро, INSAIT поема разходите за пътуване до и от София, осигурява настаняване и съдейства за визови и административни процедури.

Институтът организира и социални дейности, пътувания и събития за общността, които обогатяват цялостното преживяване.

Повече информация и подробности за кандидатстване тук