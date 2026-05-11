Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев отличи трима директори с Наградата „Св. Иван Рилски“ на МОН. По традиция тя се връчва по повод честването на 11 май – Деня на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, в Рилската света обител.

Тримата отличени получиха грамоти и икони на св. Иван Рилски, както и парични награди. Призът се присъжда на директори, постигнали високи резултати в професионалната си дейност и с принос в развитието на българското образование.

Тазгодишните носители на Наградата „Свети Иван Рилски“, учредена през 2006 г., са Златина Каталиева от Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ в Тетевен, Мариета Петрова от Профилираната природо-математическа гимназия „Гео Милев“ в Стара Загора и Милен Наков от Центъра за специална образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков“ в Плевен.

Проф. Вълчев подчерта, че в дни като днешния, посветен на хората, които ни дадоха писмеността, е важно да изразим почитта си към онези, които работят в образователната система.

„Това са най-добрите сред най-добрите. Наградата „Св. Иван Рилски“ е признание за усилията на колегите, които отдават сърце и душа за развитието на образованието“, отбеляза министър Георги Вълчев.

Той отправи послание, че

без модерно образование, без отдадени хора, без талантливи деца няма да имаме бъдеще.

„Нека да превърнем образованието в силна обществена кауза“, призова проф. Вълчев.

Златина Каталиева е отличена с Награда „Св. Иван Рилски“ за проявени лидерски качества при управлението на гимназията в Тетевен. Под нейно ръководство училището е утвърдено като иновативна институция и активно участва в мултидисциплинарни и интегрирани проекти, които имат за цел модернизацията на учебния процес и интеграцията на нови технологии в обучението. Гимназията участва и в Националната лаборатория за иновации в раздел „Проектно базирано обучение и интегрирано знание“.

Мариета Петрова управлява ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора с визия за развитие, ориентация към модернизация, дигитална трансформация и устойчиво изграждане на високоефективна образователна среда. Управлението е базирано на данни – системно се анализират националните външни оценявания, държавните зрелостни изпити, вътрешни мониторинги и анкетни проучвания, за да се планират целенасочени подобрения.

Въведени са виртуални лаборатории и интерактивни симулации, развиват се междупредметни STEM проекти. Всяка година възпитаници на гимназията заемат призови места в национални състезания и олимпиади, в престижни турнири и множество научни конкурси.

Директорът на ЦСОП – Плевен, Милен Наков от дълги години прилага новаторски и иновативен подход в организацията и управлението на Центъра, ефективно сътрудничи с родителската общност, училищното настоятелство, социалните партньори и неправителствени организации. Под негово ръководство Центърът популяризира работещи модели и добри практики в обучението за подкрепа на ученици със специални образователни потребности и множество увреждания.

Преди връчването на отличията игуменът на Рилския манастир епископ Евлогий отслужи молебен за здраве на учители и ученици.

В събитието участваха и началникът на кабинета на просветния министър Георги Балджиев, началници на регионални управления на образованието и ученици от Трето ОУ „Димитър Талев“ в Благоевград. Децата имаха възможност да посетят музея на манастира и по този начин да отбележат Деня на светите братя Кирил и Методий, както и да се запознаят с делото на св. Иван Рилски.