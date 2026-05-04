Единственото училище в село Дълго поле, област Пловдив – Обединено училище „Христо Ботев“, откри втория си STEM център.

В края на април с официална церемония бе представен новият център „Дизайн и 3D прототипиране“, който естествено надгражда първия, създаден през 2022 г. Лентата прерязаха директорът Стойна Делчева и кметът на община Калояново Младен Кичев.

„Бъдещето принадлежи на тези, които се подготвят за него от днес. С новия STEM център даваме на учениците си реални умения и увереност да бъдат търсени професионалисти“, подчерта директорът на училището Стойна Делчева.

STEM центърът е изграден по проект „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи“ на стойност 69 466,57 евро (135 864,80 лв.), реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз. В рамките на Проекта са създадени и три високотехнологични класни стаи по български език, история и цивилизации и информационни технологии.

Новата образователна среда има за цел да превърне теорията в практика за учениците, обучаващи се по професиите „Стругар“ и „Деловодител“. Центърът разполага с модерно оборудване, което скъсява дистанцията между училището и реалната индустрия. Разполагат със симулатор Fanuc за безопасно овладяване на металообработването, 3D принтер и скенер, VR очила, режещ плотер и мощни компютърни конфигурации.

След откриването учениците представиха интердисциплинарен проектно базиран урок „От идея до изделие: дигитално деловодство и стругарски технологии“, демонстрирайки възможностите на новото оборудване.