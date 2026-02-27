Ученици от XI клас на столичното 153. спортно училище „Неофит Рилски“ изследваха енергийния код на живота по време на открит урок в новия STEM център по природни науки. Гост на събитието бе заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, съобщава Пресцентърът на МОН.

Новоизградената лаборатория обединява обучението по биология, химия и физика, като предоставя на учениците възможност да изследват света чрез иновативни средства и експериментална работа.

С помощта на LCD микроскоп гимназистите наблюдаваха структурата на клетката и разкриха как вътрешните ѝ гънки увеличават повърхността за производство на енергия.

В химичната лабораторна станция демонстрираха реакция между сода и оцет, проследявайки отделянето на въглероден диоксид и доказвайки, че енергията не изчезва, а се преобразува.

Във физичната част от урока задвижиха вятърна турбина, за да покажат как кинетичната енергия на въздуха се превръща в електрическа.

Чрез таблет със сензор измериха пулса си преди и след физическо натоварване и направиха връзка между работата на машините и на човешкото тяло.

За финансирането на STEM центъра са отпуснати 363 515,12 лв. по Плана за възстановяване и устойчивост. STEM зоната на училището е разположена на третия етаж и включва два кабинета по биология, кабинет по химия, кабинет по физика и две свързващи лаборатории. Новата образователна среда създава условия за експериментално обучение, изследователски подход, работа с високотехнологично оборудване и развитие на критично мислене.

В училището, ръководено от директора Мариана Цветкова, се обучават 580 ученици от V до XII клас. Модерната образователна среда им помага да развиват и умения в различни области паралелно със спортните си таланти.