Василиса Данилова, Ирина Тивьяева

Московский городской педагогический университет (Россия)

https://doi.org/10.53656/for22.308kult

Аннотация. В статье ставится цель выявить и систематизировать ключевые стратегии и способы ретрансляции культурно релевантной информации в португальских переводах романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а также оценить их адекватность. Культурные различия между Россией, Португалией и Бразилией способствуют возникновению лингвокультурного барьера, снятие которого возможно при условии лингвокультурной адаптации текста оригинала в процессе перевода. В настоящей работе механизмы передачи русского национально-культурного колорита в португальских переводах пушкинского романа исследуются на материале реалий, которые выступают носителями культурного кода на языковом уровне. Авторами предложена модель перевода реалий, в основу которой положен комплекс критериев, среди которых основными являются эквивалентность / адекватность единиц перевода единицам оригинала. Разработанная модель позволяет принимать мотивированные переводческие решения при выборе способов передачи культурной информации в русско-португальском переводе и способствует усовершенствованию методологии предпереводческого анализа художественных текстов.

Ключевые слова: культурный код; реалия; художественный текст; русско-португальский перевод; переводческие стратегии; форенизация; доместикация