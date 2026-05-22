На първо класиране в софийските ясли и детски градини са приети 11 746 деца, съобщи в Студио „Аз-буки“ зам.-кметът по образование, спорт и младежки дейности на Столичната община Десислава Желязкова. По думите ѝ обявените свободни места са 15 122.

Зам.-кметът очаква недостигът на места в детските градини да бъде около 7500, от които 5687 в яслена възраст, 298 в първа възрастова група, а останалите – във втора, трета и четвърта група.

Общият брой на подалите заявление за прием в детска градина в системата е 22 680.

Желязкова посочи, че от следващата учебна година ще бъдат разкрити още поне 1500 места, след като бъдат завършени строежите на започнатите сгради на детски градини.

Зам.-кметът коментира и кои са районите, в които има най-голям недостиг на места в детските градини и ясли. „Миналата година те бяха 7, а сега са 4“, обясни тя. Става въпрос за районите „Витоша“, „Лозенец“, „Триадица“ и „Студентски“. „И ако в три от тях в момента се строят детски градини, то в „Лозенец“ това не може да се случи поради липсата на място“, посочи Желязкова.

Тя обърна внимание и на факта, че

в София има райони, в които няма недостиг на места нито в яслена възраст, нито в градинска.

„Люлин“ е такъв район. Там има места за всички деца, има и прекрасни специалисти, които да работят с тях“, сподели зам.-кметът.

Десислава Желязкова коментира и проблема с недостига на медицински специалисти в детските ясли.

„За втора поредна година трансформираме яслени групи в градински“, каза тя. По думите ѝ, този процес ще продължава и занапред поради недостига на медицински сестри.

Желязкова коментира, че

общият брой на медицинските сестри, от които има нужда в яслите в София, е 230.

Половината от медицинските сестри, които работят в системата, са в пенсионна или след пенсионна възраст – от 62 до 70 години.

„Ако те излязат от системата, ще трябва да закрием още поне 100 яслени групи“, алармира още зам.-кметът.

Относно актуалната тема за компенсацията на родителите с неприетите деца в детски градини Желязкова припомни, че в момента тя възлиза на 296,55 евро месечно.

„Компенсациите са крайно недостатъчни да покрият цялата такса за посещение на частна детска градина. В най-добрия случай сумата може да покрие половината от тях“, обясни тя.

Посочи още, че компенсациите се индексират, но със сигурност това не е достатъчно. И напомни, че размерът на компенсациите се определя от държавата, а не от Столичната община.