Близо 1500 участници събира тази година Международният детски конкурс „Южни слънца“ в Петрич. „В началото на май градът за поредна година се превръща в сцена на талант, вдъхновение и детско творчество“, коментира за „Аз-буки“ Таня Димитрова, директор на ЦПЛР – ОДК, Петрич, който е организатор на форума заедно с местната община. Конкурсът се провежда с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата. Традиционно е част и от Националния календар на МОН за изяви по интереси.

В XXVII издание на форума се включват талантливи деца и младежи от 10 области на България

и гости от Охрид и Радовиш в Северна Македония. В рамките на трите фестивални дни участниците представят своите умения в четири направления – преглед на духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, пленер по живопис, фолклорно и популярно пеене и фолклорно надиграване.

Площад „Евтим Евтимов“ и парковите пространства в Петрич се изпълват с музика, танци, багри и аплодисменти, превръщайки южния град в истински празник на изкуството. Стотици жители и гости на града имат възможността да се насладят на богатата конкурсна програма, която превърна празничните дни в истинско културно събитие за региона.

„Особено вълнуващи бяха изпълненията на младите певци и танцьори, дефилетата на духовите и фанфарни оркестри и впечатляващите творби, създадени по време на пленера „Мелодии от багри“. Конкурсът отново доказа, че е средище на талант, приятелство и културен обмен между деца от различни краища на България и Балканите“, отбелязва Таня Димитрова.

По време на фестивала са връчени десетки отличия –

61 златни, сребърни и бронзови медала, 36 купи, 270 грамоти и 1350 медала за участие и 2 специални награди. Най-голямото отличие – 4 броя Гран при на Община Петрич, по 1 купа за всяко направление, са присъдени на най-впечатляващите участници и състави.