Две нови бакалавърски програми разкрива Софийският университет от следващата академична година, съобщават от най-старото ни висше училище. Това са „Начална училищна педагогика и религия“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата и „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“ с изнесено обучение във Филиала в Бургас към Факултета по класически и нови филологии.

Това стана ясно, след като Академичният съвет на Софийския университет прие документите за кандидатстудентската кампания през 2026 г. – правилник, балообразуване за специалностите и график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии.

За учебната 2026/2027 г. Софийският университет ще признава като конкурсни оценките от държавен зрелостен изпит при кандидатстване в 124 от общо 126 бакалавърски програми.

Университетът ще проведе кандидатстудентски изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и за специалностите в Биологическия факултет и Факултета по химия и фармация.

Кандидатстудентският изпит по математика ще влиза в балообразуването основно за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет, Стопанския факултет, а по физика – за специалностите във Физическия факултет.

С изпити по английски и немски език ще може да се кандидатства за специалности основно във Факултета по класически и нови филологии, във Философския факултет и др. За специалностите от Геолого-географския факултет и други факултети ще се проведе изпит по география.

Изпит събеседване на специалностите „Изобразително изкуство“, „Графичен дизайн“, „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ и музикален инструмент/пеене ще се проведе за Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Първата изпитна сесия ще се проведе на 18, 19 и 26 април 2026 г., а втората – на 6, 7, 13, 14, 20 и 21 юни 2026 г.

Първи през април е кандидатстудентският изпит по математика, следван от тези по химия, физика и биология. Сесията през юни започва отново с изпит по математика, следван от тези по английски език, физика, събеседване за специалности „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“, география, химия, немски език, музикален инструмент/пеене, биология и събеседване за специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия ще се осъществява само по електронен път. Започва от 4 до 31 март за първата кандидатстудентска сесия, от 1 юни – за втората.

Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране от 12 юни до 2 юли, като това и подаването на документи ще става единствено онлайн.

На 9 юли 2026 г. ще бъдат обявени резултатите от първия етап на класирането, а тези от втория и окончателен етап ще бъдат оповестени на 21 юли 2026 г. Аз-буки